«Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Футбол

Жером Ротен считает, что Лионель Месси слишком долго адаптировался в «ПСЖ». 

«Он в «ПСЖ» полтора года, и первый год он полностью потратил впустую. Можно даже сказать, что начало сезона в его исполнении было сумбурным, особенно по сравнению с тем, что мы видели на чемпионате мира.

Я, конечно, хочу, чтобы у футболистов было время на адаптацию, но Лео Месси – лучший игрок на планете. У таких игроков адаптация должна быть короче. На мой взгляд, его отношение к делу, как и в случае с Неймаром, в первый год было и близко не таким, как должно быть. И именно поэтому в их адрес было много критики», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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50 комментариев

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Direct free kick
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Ответ Экспертное мнение
Сомневаюсь, что тебя волновали решения тренера Марадоны в 2010 году, который не взял на ЧМ Дзанетти и Камбьяссо. Для тебя ведь только Месси был во всем виноват тогда?
Дзанетти и в 2006 не взяли на ЧМ, а уж в 37 он не тянул фланг, он больше опорника уже играл. Хотя клоун Отаменди на краю тоже смешно, но тогда был перспективный. Месси виноват, что 0 голов на пике карьеры на ЧМ и копе 2010-2011. Были пасы, но от человека с 50 голами в среднем за сезон это мизер
Если ЕВРО простой турнир, то где успехи хорватов там? 2 медали ЧМ и максимум выход из группы. Просто кому что лучше даётся.
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Добрый Ретроград
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Ответ Иван Алейников
Одни рафинированные комментаторы
Гафинигованные
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Добрый Ретроград
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У кого короче, тот сидит дома и отращивает.
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Экспертное мнение
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Ответ Direct free kick
Если Швейцария днари, то почему Бразилия с ними мучалась? А Италия не обошла в отборе (дело далеко не только в пенальти Жоржиньо). Уругвай без дедушки Табареса скоро наверно на ЧМ перестанет попадать. Марокко молодцы, в отличие от Ю. Кореи 2002. Честно прошли в 1/2, но Сантуш сильно накосячил. Можно целый трактат писать
Сомневаюсь, что тебя волновали решения тренера Марадоны в 2010 году, который не взял на ЧМ Дзанетти и Камбьяссо. Для тебя ведь только Месси был во всем виноват тогда?
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Айлин 1990
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Ответ Экспертное мнение
В Евро же днари типа Швейцарии, Уэльса и Польши, вот и кладет он им там голы. С нормальными соперниками из мира вроде США, Уругвая, Марокко Криш стабильно теряется и постоянно вылетает, местечковый герой тепличной Европы.
Играй Месси в Европе, он уже 3 или 4 раз выиграл бы Евро и стал бы лучшим бомбардиром.
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Nogoi89
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Вот, же редиска Ротен этот. Месси вообще не планировал этот переезд. Психологически был не готов, потому что думал, что останется в Барсе. Плюс Поч ставил мерзкую игру.
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Men77
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Ответ Иван Алейников
Одни рафинированные комментаторы
Согласен, Матч ТВ уже не тот((
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Иван Алейников
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Direct free kick
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Ответ Экспертное мнение
В Евро же днари типа Швейцарии, Уэльса и Польши, вот и кладет он им там голы. С нормальными соперниками из мира вроде США, Уругвая, Марокко Криш стабильно теряется и постоянно вылетает, местечковый герой тепличной Европы.
Если Швейцария днари, то почему Бразилия с ними мучалась? А Италия не обошла в отборе (дело далеко не только в пенальти Жоржиньо). Уругвай без дедушки Табареса скоро наверно на ЧМ перестанет попадать. Марокко молодцы, в отличие от Ю. Кореи 2002. Честно прошли в 1/2, но Сантуш сильно накосячил. Можно целый трактат писать
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Men77
Наоборот прикольно получилось, хейтеры его уже похоронили, а он хоп и чемпион мира😁 До сих пор бомбит не по детски. Месть это блюдо, которое нужно подавать холодным )
Прикормили весь фруктовый сад, а потом резко подсекли🎣🍓👹
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Экспертное мнение
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Ответ Direct free kick
Для Португалии попасть на ЧМ за счастье. Роналду лучший бомбардир в истории ЕВРО (пенальти были только на последнем ЕВРО, хотя как знать может в 2024 добавит 1-2 гола)
В Евро же днари типа Швейцарии, Уэльса и Польши, вот и кладет он им там голы. С нормальными соперниками из мира вроде США, Уругвая, Марокко Криш стабильно теряется и постоянно вылетает, местечковый герой тепличной Европы.
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Айлин 1990
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Я одно не понимаю, после 17 лет за Барсу, переходишь в новый клуб, другой стиль, другие партнёры, с кем ты ещё не наигран, другая страна. И должен с 1 сезона играть будто ты там играешь уже лет так 5 или 6???))))
А ещё он в 1 сезоне сделал 25 результативных действий и этого мало???
Кстати, играя большую часть времени, на поле на позиции Верати, сделал 25 результативных действий.
Он реально поднял свою планку на космос и по этому ждут от него того же космоса всегда.
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нелюбитель футбола
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Год не может быть потрачен впустую, если на следующий ты стал Чемпионом Мира... Докажите обратное... Это не сможет сделать даже всем "известный" vротен..
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Futbol fan
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Ответ Xabi Alonso78
В матчах с Реалом был невидимым днищем и незабил пенальти. А чтобы раздавать ассисты против Клермонов и Труа много ума не надо. Так же слил Кубок Франции. Ну, т е нулевой КПД за весь сезон
Сильно вы себя терзаете)
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Fireman7
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Кто такой Ротен? Что значит меньше должно быть? Кто устанавливает временные рамки?? Человек много лет жил в другом городе, играл с другими партнёрами.. Переезд это всегда стресс, переживания.А ведь есть ещё и дети за которых тоже надо думать. И вообще то по игре Месси очень даже классно играл, просто много раз невезло, все штанги и перекладины обстучал.. А эти "эксперты" не имея что сказать против Месси начинают выдумывать вот такое вот...
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GuruFutbola
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Месси копил ману на ульту
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Men77
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Наоборот прикольно получилось, хейтеры его уже похоронили, а он хоп и чемпион мира😁
До сих пор бомбит не по детски.
Месть это блюдо, которое нужно подавать холодным )
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Андрей Балабаев
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В детстве разлучили Мостового, Кассано и Ротена)
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Direct free kick
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Ответ Экспертное мнение
0+0 в плей-офф всех ЧМ реальный уровень Роналду
Для Португалии попасть на ЧМ за счастье. Роналду лучший бомбардир в истории ЕВРО (пенальти были только на последнем ЕВРО, хотя как знать может в 2024 добавит 1-2 гола)
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Машина Мощная
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Если всё дело только в количестве голов то даже смешно воспринимать такие мысли всерьез :-D GOAT конечно выдал худший свой сезон, но даже в худшем сезоне умудрялся создавать атаки и делать ассисты многие из которых были бездарно посеяны футболёрами из ПСЖ да даже тем же Мбаппе. А еще если вспомнить то рекордное для него количество штанг то даже безмозглый поймет что дело было просто в невезении) когда это невезение закончилось то начался новый сезон в ПСЖ с отличной статой и титулом ЧМ )))
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Mr.BadGuy
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16 каркасов ворот за сезон не сами себя набили
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ss_podonok
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а роналду потратил второй год в маню впустую из-за нежелания лысого менять тактику и встраивать его в состав
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Экспертное мнение
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Ответ Direct free kick
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0+0 в плей-офф всех ЧМ реальный уровень Роналду
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nwz7687
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21 октября 2022
«Это неуважение». Ротен раскритиковал тен Хага за отношение к Роналду

4 января 2023
«Мы не в состоянии залезть в голову Криштиану. Но совершенно точно, что он по-прежнему хочет играть в футбол. Криштиану находится в отличной форме. Его трансфер поспособствует серьезному развитию футбола в Саудовской Аравии. Могу ему только поаплодировать», - передает слова Жерома RMC Sport.

Ох уж это экспертное мнение Ротана
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Insan
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Уровень Ротена в Куниспортсе у друга Лионеля😂
А он тут чешет. Сам-то играл так, словно всю карьеру адаптировался
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