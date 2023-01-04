«Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео

считает, что слишком долго адаптировался в « ».

«Он в «ПСЖ» полтора года, и первый год он полностью потратил впустую. Можно даже сказать, что начало сезона в его исполнении было сумбурным, особенно по сравнению с тем, что мы видели на чемпионате мира.

Я, конечно, хочу, чтобы у футболистов было время на адаптацию, но Лео Месси – лучший игрок на планете. У таких игроков адаптация должна быть короче. На мой взгляд, его отношение к делу, как и в случае с , в первый год было и близко не таким, как должно быть. И именно поэтому в их адрес было много критики», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».