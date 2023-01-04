«Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
Жером Ротен считает, что Лионель Месси слишком долго адаптировался в «ПСЖ».
«Он в «ПСЖ» полтора года, и первый год он полностью потратил впустую. Можно даже сказать, что начало сезона в его исполнении было сумбурным, особенно по сравнению с тем, что мы видели на чемпионате мира.
Я, конечно, хочу, чтобы у футболистов было время на адаптацию, но Лео Месси – лучший игрок на планете. У таких игроков адаптация должна быть короче. На мой взгляд, его отношение к делу, как и в случае с Неймаром, в первый год было и близко не таким, как должно быть. И именно поэтому в их адрес было много критики», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Если ЕВРО простой турнир, то где успехи хорватов там? 2 медали ЧМ и максимум выход из группы. Просто кому что лучше даётся.
А ещё он в 1 сезоне сделал 25 результативных действий и этого мало???
Кстати, играя большую часть времени, на поле на позиции Верати, сделал 25 результативных действий.
Он реально поднял свою планку на космос и по этому ждут от него того же космоса всегда.
До сих пор бомбит не по детски.
Месть это блюдо, которое нужно подавать холодным )
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4 января 2023
«Мы не в состоянии залезть в голову Криштиану. Но совершенно точно, что он по-прежнему хочет играть в футбол. Криштиану находится в отличной форме. Его трансфер поспособствует серьезному развитию футбола в Саудовской Аравии. Могу ему только поаплодировать», - передает слова Жерома RMC Sport.
Ох уж это экспертное мнение Ротана
А он тут чешет. Сам-то играл так, словно всю карьеру адаптировался