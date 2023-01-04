Дакар-2023. Барреда Борт выиграл 4-й этап в классе мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит четвертый этап ралли-рейда «Дакар-2023».
Победу в классе мотоциклов одержал Хоан Барреда Борт, Даниэль Сандерс сохранил лидерство.
Ралли Дакар
4 января 2023 года
Этап 4
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:28.18
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +0.16
3. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.05
...7. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +3.19
8. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +4.07
Положение после этапа 4
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») – 18:38.03
2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +5.33
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +6.05
Дакар-2023. Шишери выиграл 3-й этап, Сайнс-старший уступил лидерство Аль-Аттия, Сандерс вышел на первое место в классе мотоциклов
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