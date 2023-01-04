Месси устроили чемпионский коридор игроки и сотрудники «ПСЖ». Аргентинец вернулся в клуб после ЧМ-2022
Лионеля Месси с уважением поприветствовали после возвращения в «ПСЖ».
В среду победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины вернулся в расположение клуба, приехав в тренировочный центр парижан.
Перед началом тренировки футболисты «ПСЖ» и сотрудники клуба организовали чемпионский коридор для Месси, сопровождая аргентинца аплодисментами.
Фото: @PSG_inside
По игре в футбол Месси недосягаем
И что это за люди по бокам от Месси?
И при чём здесь Пари Сен-Жермен?
Это Netflix снимает свою новую документалку и устроил массовку где то во французском захолустье?
Для меня Месси игру которого я вижу и знаю - король футбола. А Пеле это чемпион Мира годов когда голодная Европа только восстановилась после второй мировой и ей не особо было до футбола.
Я знаю твой мотив - кто угодно только бы не Месси ))) можешь сколько угодно прикрываться Пеле игру которого ты даже не видел, но Месси уже величайший игрок всех времён
Цирк: это коридор для клоуна в бассейн,в котором он будет показывать,как "нырять" под леваки.
В данном случие победит в ЧМ