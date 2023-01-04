Месси устроили чемпионский коридор игроки и сотрудники «ПСЖ». Аргентинец вернулся в клуб после ЧМ-2022

с уважением поприветствовали после возвращения в «ПСЖ».

В среду победитель в составе сборной вернулся в расположение клуба, приехав в тренировочный центр парижан.

Перед началом тренировки футболисты « » и сотрудники клуба организовали чемпионский коридор для Месси, сопровождая аргентинца аплодисментами.

Фото: @PSG_inside