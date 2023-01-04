Месси устроили чемпионский коридор игроки и сотрудники «ПСЖ». Аргентинец вернулся в клуб после ЧМ-2022

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу фото ЧМ-2022 Футбол

Лионеля Месси с уважением поприветствовали после возвращения в «ПСЖ».

В среду победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины вернулся в расположение клуба, приехав в тренировочный центр парижан.

Перед началом тренировки футболисты «ПСЖ» и сотрудники клуба организовали чемпионский коридор для Месси, сопровождая аргентинца аплодисментами.

Фото: @PSG_inside

88 комментариев

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Сергей Перевалов
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Ответ Абдул Абакаев
всё таки один мбаппе там есть
Мбаппе Джуниор (Этан)
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Игорь Климов
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Респект всем, вот так и должны встречать Чемпиона Мира и MVP этого турнира - Лео Месси.
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Homelender_666
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Ответ Syndycate
Ну так он второй год уже там, а первый сезон он провалил полностью
Он нормально играл. Ему не везло с реализацией. Если брать важные матчи, то неудачно он сыграл только против Реала.
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консультант_ральф
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Ответ TDB
Интересно, какую теперь мотивацию для себя будет использовать Лео? Выиграть 8 ЗМ? Побить рекорд по забитым мячам в лиге чемпионов? Выиграть ЛЧ с Парижем?
Наверное ЛЧ с Парижем) во многом может это будет победой мбаппе, если будет конечно. А голы, не думаю что он гонится за ними сейчас в 35 лет, ведь он большую часть своих голов забил до 32 лет и делал это словно подросток в коробке
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ster3
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Мне кажется или далеко не все игроки псж были в коридоре?
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Футбол_это_жизнь
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Ответ DAVID19-91
Ладно уже гавном бросаться. Оба шикарные футболисты
О вкусах как говорится не спорят.
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Федот Евграфович
А где это вообще происходит то? И что это за люди по бокам от Месси? И при чём здесь Пари Сен-Жермен? Это Netflix снимает свою новую документалку и устроил массовку где то во французском захолустье?
Зайти в инсту, открыть страницу ПСЖ и увидеть видео где есть вся команда от Доннарумы до Неймара тебе конечно тяжело!
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DAVID19-91
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ещё есть пункты сравнений: количество подписчиков в Инсте, голый торс, количество ботекса в щеках. Там много пунктов по которым Роналду лучше. По игре в футбол Месси недосягаем
Ладно уже гавном бросаться. Оба шикарные футболисты
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Ussaev M
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Мбаппе приболел
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Футбол_это_жизнь
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Ответ ДоминаторТенниса
Есть такой фильм Роналду против Месси, вышедший несколько лет назад. Тогда была сумасшедшая конкуренция между Роном и Месси. Но кажется сейчас Месси на ступеньку выше Роналду, хотя не все определяется статистикой и титулами.
Ещё есть пункты сравнений: количество подписчиков в Инсте, голый торс, количество ботекса в щеках. Там много пунктов по которым Роналду лучше.
По игре в футбол Месси недосягаем
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Федот Евграфович
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А где это вообще происходит то?
И что это за люди по бокам от Месси?
И при чём здесь Пари Сен-Жермен?
Это Netflix снимает свою новую документалку и устроил массовку где то во французском захолустье?
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Сергей Перевалов
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Ответ VOLTER
Сборище каких-то школьников и бродяг,и ни одного игрока - это чемп.коридор? Цирк: это коридор для клоуна в бассейн,в котором он будет показывать,как "нырять" под леваки.
Видны на фото: Ней, Веррати, Гарби, Экитике...
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Ar Monohrom
Странно то что ПСЖ Французский клуб. И по сути они не поблагодарили того, кто эту победу им принёс
Ибо Мбаппе это отличный игрок, а Месси величайший!
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ДоминаторТенниса
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Есть такой фильм Роналду против Месси, вышедший несколько лет назад. Тогда была сумасшедшая конкуренция между Роном и Месси. Но кажется сейчас Месси на ступеньку выше Роналду, хотя не все определяется статистикой и титулами.
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Ar Monohrom
Причем здесь дети? Может потому что ты сам ребенок? Ты вообще как зарегистрировался? Я все по фактам раскидал. То есть Месси выиграл ЧМ и его сразу начали считать его лучшим? У ПЕЛЕ ИХ СУК@ 3! Звание короля футбола, трофеев раза в 2 больше чем у Месси. Пеле король футбола и никто не может оспорить это звание. И что бы Месси не сделал он не станет лучше Пеле. Слушаю твои сопливые аргументы.
Ого, какой ты агрессивный. Ладно, ладно Пеле король футбола и?
Для меня Месси игру которого я вижу и знаю - король футбола. А Пеле это чемпион Мира годов когда голодная Европа только восстановилась после второй мировой и ей не особо было до футбола.
Я знаю твой мотив - кто угодно только бы не Месси ))) можешь сколько угодно прикрываться Пеле игру которого ты даже не видел, но Месси уже величайший игрок всех времён
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Bigbadaboom
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Ответ atomio
ну вот вам и сравнение. здесь - реальный почет и уважение. вчера в песках у арабов - натянутые улыбки, джорджина укутанная в платках, завезённые "болельщики", все понимают что фруктик тут только изза денег - все делают хорошую мину при плохой игре, и глупец выдавливает из себя еще фразы про: уникальный игрок ))) ахаха. Месси такого себе никогда не позволял, кичиться своим статусом вслух и при всех.
А Месси В ПСЖ не из-за денег)?
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Абдул Абакаев
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всё таки один мбаппе там есть
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VOLTER
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Сборище каких-то школьников и бродяг,и ни одного игрока - это чемп.коридор?
Цирк: это коридор для клоуна в бассейн,в котором он будет показывать,как "нырять" под леваки.
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Ar Monohrom
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Ответ Футбол_это_жизнь
Мбаппе после 2018 не делали коридора. Тут дело в величии персоны Месси
Странно то что ПСЖ Французский клуб. И по сути они не поблагодарили того, кто эту победу им принёс
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Иван Алейников
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Ответ Ivang King
Из строя писал ?! Не устали злорадствовать?
Какого строя?
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Иван Алейников
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Ответ Haci Ceferli
Комментарий удален модератором
Других аргентинцев так же приветствовали? Что то я пропустил
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Мовлди Дагиев
У иностранцев иное мышление, отличное от твоего. Ничего позорного нет в том, что они поздравили Месси. Выиграй кто нибудь другой этот ЧМ был бы такой же коридор.
Мбаппе после 2018 не делали коридора. Тут дело в величии персоны Месси
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Ar Monohrom
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Ответ Мовлди Дагиев
У иностранцев иное мышление, отличное от твоего. Ничего позорного нет в том, что они поздравили Месси. Выиграй кто нибудь другой этот ЧМ был бы такой же коридор.
Я не считаю это позором, просто это не совсем красиво. Ладно, все же нельзя было игнорировать победу на ЧМ. Меня взбесило слово "короля"
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Я Гражданин Мира
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Вот вам и увидеть Париж и умереть!
В данном случие победит в ЧМ
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Артур Иванов
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Кукла Мбаппе присутствовала?
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