Эстонские футболисты извинились за встречу с .

Напомним, главный тренер « » и сборной России поехал в Эстонию и перед Новым годом посетил встречу с бывшими и действующими футболистами. Это осудили эстонские болельщики.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.

Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в совместном заявлении игроков сборной Эстонии Константина Васильева и , а также помощника главного тренера .