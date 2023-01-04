Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола»
Эстонские футболисты извинились за встречу с Валерием Карпиным.
Напомним, главный тренер «Ростова» и сборной России поехал в Эстонию и перед Новым годом посетил встречу с бывшими и действующими футболистами. Это осудили эстонские болельщики.
«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.
Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в совместном заявлении игроков сборной Эстонии Константина Васильева и Сергея Зенева, а также помощника главного тренера Андреса Опера.
Во-первых,слово "скрепыш" пишется без "ь" знака.
Во-вторых,в конце предложения ставится точка.
Если хочешь знать лично моё мнение,то проси лучше.
Что там в методичке у вас ещё есть, вываливай сразу, скрепышь)
И ты тоже дуй и пересмотри эфиры твоих любимых гос каналов РФ за февраль и март)
Потом придёшь извиняться или просто сольешься как корабль в черном море, который не смог?)))
А за кресло под задом президента я умирать не буду)
Сходи, пересмотри эфиры твоих любимых вечерних шоу на российском тв за февраль и март))
Потом будь мужиком, приди и покайся)
Но думаю ты на это не способен)