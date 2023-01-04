Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола»

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Эстонские футболисты извинились за встречу с Валерием Карпиным

Напомним, главный тренер «Ростова» и сборной России поехал в Эстонию и перед Новым годом посетил встречу с бывшими и действующими футболистами. Это осудили эстонские болельщики.

«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях.

Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», – говорится в совместном заявлении игроков сборной Эстонии Константина Васильева и Сергея Зенева, а также помощника главного тренера Андреса Опера.

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125 комментариев

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Дмитрий9779
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Ответ Red Line
Ещё одна двоечница подала голосок)) Что там в методичке у вас ещё есть, вываливай сразу, скрепышь)
Судя по твоему нику двоечница ты.
Во-первых,слово "скрепыш" пишется без "ь" знака.
Во-вторых,в конце предложения ставится точка.
Если хочешь знать лично моё мнение,то проси лучше.
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Pigmalion
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Ответ All These Things I Hate
Кого на убой отправляют? Мы не в Украине живём
Про мобилизацию ничего не слышал?
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All These Things I Hate
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Ответ Pigmalion
Зет-общественность, а некоторые скрепные политики требуют и гражданства лишить.
И что в этом плохого? Если он такой принципиальный, то вроде сам должен был отказаться, а он все на корпоративах хочет выступать😂😂😂
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красная_карточка
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никто в Европе заранее не вешает на тебя ярлык по национальности
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All These Things I Hate
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Ответ Pigmalion
Ну там хоть на убой никого не отправляют. Существенный плюс же
Кого на убой отправляют? Мы не в Украине живём
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All These Things I Hate
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Ответ Red Line
Да ты что?)) И ты тоже дуй и пересмотри эфиры твоих любимых гос каналов РФ за февраль и март) Потом придёшь извиняться или просто сольешься как корабль в черном море, который не смог?)))
Госканалы отдают приказы в армии?
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доктор Ливси
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как будет "дон" по-эстонски?
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Nick Crosier
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Цирк.
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Red Line
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Ответ Spartakus1984
Сгинь отсюда фанат Бандеры.Настанет время будешь прощения просить.
Разберусь без советов сопливых
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Red Line
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Ответ Дмитрий9779
Отрицательно эволюционировали 67+ гендерных разнообразия,или мы чего-то не знаем о тебе)))
Ещё одна двоечница подала голосок))
Что там в методичке у вас ещё есть, вываливай сразу, скрепышь)
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Red Line
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Ответ All These Things I Hate
Так про три дня на Западе разгоняли, чтоб беженцев долго не держать
Да ты что?))
И ты тоже дуй и пересмотри эфиры твоих любимых гос каналов РФ за февраль и март)

Потом придёшь извиняться или просто сольешься как корабль в черном море, который не смог?)))
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Pigmalion
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Ответ All These Things I Hate
Кто требует извинений?
Зет-общественность, а некоторые скрепные политики требуют и гражданства лишить.
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andr d
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Ответ GuruFutbola
Местный эстонец новиков на ковер встал? Кто знает?
Под такими новостями его никогда и не бывает
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Red Line
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Ответ Spartakus1984
Ты почему не в окопе?
Потому что я не считаю, что родина в опасности)
А за кресло под задом президента я умирать не буду)
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Ответ atomio
чел, без обид, но читай побольше умных книжек - узнаешь что такое "тоталитаризм", и "совок" в самом худшем смысле твоем. а так же что такое свобода слова и действий. то, что ты спроецировал все эти слова на футболистов, которые просто встретились с Карпиным, и рьяных болельщиков (видимо как всегда какие-нибудь ультра-правые), которые просто их осудили на словах - никак не связано со всем тем ворохом слов что ты перечислил
Умные книжки это типа Солженицына что ли?
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Ответ Pigmalion
У Меладзе за встречу с украинцами требуют ж
Кто требует извинений?
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Andrew Wryneck
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Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
А антискрепные готовы за совершенно не политическую встречу коллег сделать людей врагами народа
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Pigmalion
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Ответ All These Things I Hate
Да-да, у нас тут на каждого гражданина по три конвоира с медведями и по 10 камер с жучками
Ну там хоть на убой никого не отправляют. Существенный плюс же
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Red Line
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Ответ Spartakus1984
Никто про Киев за 3 дня не орал.Сами Украинцы придумали сами и опровергают .И что значит за 3 дня?за 3 дня его можно полностью разбомбить в пыль,это реально,этого не случилось до сих пор, потому что это не требуется(нет цели стереть все с лица земли вместе с людьми).Смешно рассуждать о силе Киева когда ему помогает США и все НАТО.Сам то Киев что то может?Я думаю если бы не НАто то и за 2 дня Киев был бы взят.Да ты и сам это понимаешь.
Да, конечно))
Сходи, пересмотри эфиры твоих любимых вечерних шоу на российском тв за февраль и март))
Потом будь мужиком, приди и покайся)
Но думаю ты на это не способен)
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Ответ GuruFutbola
Местный эстонец новиков на ковер встал? Кто знает?
В коленно-локтевую 😂
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Spartakus1984
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Ответ Red Line
Комментарий удален модератором
Сгинь отсюда фанат Бандеры.Настанет время будешь прощения просить.
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mallowan
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Ответ Mezomorf
Сюрреализм какой-то, жду оправданий от спортсовской левоты для этих отморозков
Отморозки есть везде и у нас их не меньше, а то и больше, но кому я это объясняю.
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Ответ Red Line
В той же параллельной вселенной, где твои кореша Киев за 3 дня брали))
Так про три дня на Западе разгоняли, чтоб беженцев долго не держать
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Spartakus1984
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Короче утомили.Все что можно сказать про Эстонцев это-курвы)),
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Ответ Вадим flanec
А где же в комментариях эстонскоподданный некто Игорь Новиков??? ))
Как и ожидалось кричит про путинский совок😂😂😂
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