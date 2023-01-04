Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Ювентус» сыграет с «Кремонезе», «Интер» против «Наполи»

« » сыграет в гостях с «Салернитаной» в 16-м туре Серии А.

Также в среду «Торино» Алексея Миранчука примет «Верону», « » встретится на выезде с «Кремонезе», « » будет противостоять « ».

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А