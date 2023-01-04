Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Ювентус» сыграет с «Кремонезе», «Интер» против «Наполи»

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«Милан» сыграет в гостях с «Салернитаной» в 16-м туре Серии А.

Также в среду «Торино» Алексея Миранчука примет «Верону», «Ювентус» встретится на выезде с «Кремонезе», «Интеру» будет противостоять «Наполи».

Чемпионат Италии

16-й тур

Сассуоло – Сампдория
Дата проведения
4 января, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Милан
Дата проведения
4 января, 14.30, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Верона
Дата проведения
4 января, 16.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Аталанта
Дата проведения
4 января, 16.30, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Лацио
Дата проведения
4 января, 18.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Болонья
Дата проведения
4 января, 18.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Монца
Дата проведения
4 января, 20.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кремонезе – Ювентус
Дата проведения
4 января, 20.30, «Stadio Giovanni Zini»
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Удинезе – Эмполи
Дата проведения
4 января, 22.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Наполи
Дата проведения
4 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

3 комментария

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Toffiti
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Серия А возвращается, ура! Первая часть сезона закончилась на нотах с явным оттенком интриги) Тем интереснее будет продолжение.

P.S. Романисты, доставайте запасы валидола, расчехляйте свои тонометры. Рома начинает охоту на нервные клетки своих болельщиков😁
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Пако
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«Интер» vs «Наполи» - мтч дня!
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Любезный Коссутий
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с возвращением Сериала всех нас!
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