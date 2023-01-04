Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Ювентус» сыграет с «Кремонезе», «Интер» против «Наполи»
«Милан» сыграет в гостях с «Салернитаной» в 16-м туре Серии А.
Также в среду «Торино» Алексея Миранчука примет «Верону», «Ювентус» встретится на выезде с «Кремонезе», «Интеру» будет противостоять «Наполи».
16-й тур
- Дата проведения
- 4 января, 14.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 4 января, 14.30, «Ареки»
- Дата проведения
- 4 января, 16.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 4 января, 16.30, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 4 января, 18.30, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 4 января, 18.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 января, 20.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 4 января, 20.30, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 4 января, 22.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 4 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
P.S. Романисты, доставайте запасы валидола, расчехляйте свои тонометры. Рома начинает охоту на нервные клетки своих болельщиков😁