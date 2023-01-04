«Фиорентина» и Кокорин расторгнут контракт. С «Арисом» идут переговоры о бесплатном переходе

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» расторгнет контракт с Александром Кокориным.

«Арис», за который российский нападающий выступает на правах аренды, намерен оформить полноценный переход футболиста.

«В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе».

Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина.

«Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», – сообщил источник Sport24.

31-летний Кокорин забил 4 гола в 10 матчах за «Арис» в чемпионате Кипра. Нападающий перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в 2021 году, провел 11 игр за итальянский клуб и не отметился результативными действиями.

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40 комментариев

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Pavelaznaurov
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Все грамотно делает,вообще то Фиорентина вела себя истерично,просто разрывало их…..
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Spartakus1984
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Ответ Диванный эксперт
Мне кажется трансфер в Фиорентину это какая то афера у итальянцев. Как можно было купить футболиста, котрый в нашем чемпионате особо не блистал, а тут Италия.
Капело скзал что Коко талант
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Игорь Климов
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Значит пора Кокорину ехать в чемпионат Саудовской Аравии.
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Моутиньо оформляет 40
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Русофобы
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sah_mz
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Шутки шутками а один из немногих наших легов в европе ))
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Haman
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Да уж. «Фиорентина» Кокорина останется без Кокорина.
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Диванный эксперт
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Мне кажется трансфер в Фиорентину это какая то афера у итальянцев. Как можно было купить футболиста, котрый в нашем чемпионате особо не блистал, а тут Италия.
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Antonn
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Обоюдное согласие... Думаю Сашка будет согласен, если всё по контракту выплатят
Ну и ник) найди лишнего))
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A.R.F.
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Ждем Фиорентину в зоне вылета
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privet100
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Только Саша начал показывать уровень, итальянцы ему палки в колёса суют. Саботаж, не иначе.
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Haci Ceferli
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Вот неблагодарные итальяшки, он их вытянул тем что сидел на лавке, а вот надо было выйти и показать им!
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Виктор Войнов
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Надеюсь будет хорошая предпенсионная выплата))
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Ryiters
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Буржуи из недружественной Италии, хотят отделаться от нашей санкции в лице Кокорина......Саня, не сдавайся, верим в тебя!!!!)))
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Alex Legend
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Ответ Dmitrii Serebrennikov
Интересно, а тренеров и владельцев Фиорентины не смущает, что как только Кокорин получил игровую практику у него сразу и результативные действия пошли? Я еще понимаю если бы ему шанс полноценный дали. А так промариновали весь период на лавке и сплавить теперь не могут
Чемпионат Кипра это как половина Серии С и несколько команд из верхушки Серии Б.
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Виталик Украинский
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Разорвать контракт - не по понятиям это.
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Назар Игорь
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Нормальный вариант для всех. Фиалки разгружают зарплатную ведомость, Арис получает на постоянной основе хорошего игрока, Кокорин получает постоянную игровую практику за приличные деньги (1 млн. € в год, самый высокий заработок на Кипре, там больше 0,4 млн. € никто не получает). Живëт в райском климате . Как говорят в Одессе "шоб я так жил"
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прививка от бешенства
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Ответ Dmitrii Serebrennikov
Интересно, а тренеров и владельцев Фиорентины не смущает, что как только Кокорин получил игровую практику у него сразу и результативные действия пошли? Я еще понимаю если бы ему шанс полноценный дали. А так промариновали весь период на лавке и сплавить теперь не могут
Ты не подскажешь, где сейчас Азмун? А в РПЛ лучшим был. Это надо постараться сравнить кипрский чемп с итальянским)
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Владимир Лейхтер
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К Роналду его
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Vatokatya
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Жесть, вот это год начался
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Lavinka
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Мало ли что хочет Фиорентина .
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Алексей Егонин
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Ответ Dmitrii Serebrennikov
Интересно, а тренеров и владельцев Фиорентины не смущает, что как только Кокорин получил игровую практику у него сразу и результативные действия пошли? Я еще понимаю если бы ему шанс полноценный дали. А так промариновали весь период на лавке и сплавить теперь не могут
Забивать на Кипре≠забивать в Италии
Если он там забил пять, это вообще не значит, что он приедет обратно и начнёт прям так же забивать. Он может вообще спокойно вернуться и вытягивать деньги по контракту.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Кокорин не даст себя в обиду
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Утренняя Аврора
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Ну, уж нет. Не на того напали.
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Dmitrii Serebrennikov
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Интересно, а тренеров и владельцев Фиорентины не смущает, что как только Кокорин получил игровую практику у него сразу и результативные действия пошли? Я еще понимаю если бы ему шанс полноценный дали. А так промариновали весь период на лавке и сплавить теперь не могут
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Oboronosposobnost
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Русофобы...Александра Великого выгоняют.
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