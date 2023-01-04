«Фиорентина» и Кокорин расторгнут контракт. С «Арисом» идут переговоры о бесплатном переходе

«Фиорентина» расторгнет контракт с .

« », за который российский нападающий выступает на правах аренды, намерен оформить полноценный переход футболиста.

«В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе».

Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина.

« » хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», – сообщил источник Sport24.

31-летний Кокорин забил 4 гола в 10 матчах за «Арис» в чемпионате Кипра. Нападающий перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в 2021 году, провел 11 игр за итальянский клуб и не отметился результативными действиями.