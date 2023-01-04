«Фиорентина» и Кокорин расторгнут контракт. С «Арисом» идут переговоры о бесплатном переходе
«Фиорентина» расторгнет контракт с Александром Кокориным.
«Арис», за который российский нападающий выступает на правах аренды, намерен оформить полноценный переход футболиста.
«В «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе».
Клубы ведут переговоры о бесплатном переходе россиянина.
«Фиорентина» хочет пойти навстречу и разорвать контракт по обоюдному согласию сторон, поскольку в будущем не хочет видеть Кокорина во Флоренции», – сообщил источник Sport24.
31-летний Кокорин забил 4 гола в 10 матчах за «Арис» в чемпионате Кипра. Нападающий перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в 2021 году, провел 11 игр за итальянский клуб и не отметился результативными действиями.
Если он там забил пять, это вообще не значит, что он приедет обратно и начнёт прям так же забивать. Он может вообще спокойно вернуться и вытягивать деньги по контракту.