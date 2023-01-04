Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время. Форвард не отбыл 2-матчевую дисквалификацию за разбитый телефон мальчика с аутизмом
Криштиану Роналду не примет участие в ближайших матчах «Аль-Насра».
Нападающий, подписавший с саудовским клубом контракт в конце декабря, пропустит игры против «Аль-Таи» и «Аль-Шабаба». Матчи состоятся 5 и 14 января соответственно.
Португалец не сможет сыграть в этих матчах из-за дисквалификации. В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на 2 матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.
Роналду еще не отбыл дисквалификацию – решение о ней было принято на следующий день после расторжения его контракта с «Манчестер Юнайтед». Согласно регламенту ФИФА, игроки, которые не отбыли до конца дисквалификации в прошлых лигах, должны пропустить первые матчи в новом чемпионате.
Таким образом, Роналду сможет сыграть за «Аль-Наср» не раньше 21 января. Тогда команда встретится с «Аль-Иттифаком».
Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста
всю дорогу целовал - думал что девчонка
А то его обсуждают уже больше чем Кринжа
https://m.youtube.com/watch?v=qBX-Rjy1TMQ&list=LL&index=1
надо думать, хотя бы иногда, у больных детей априори не может быть "адекватной" матери, не потому что у неадекватов рождаются больные дети(нет!) а потому что у человека не железные нервы, один только плохой диагноз ребенка берет столько нервов у родителей, а тут больной сын... вам надо понять что бить мальчика даже не больного нельзя-не имеешь право! если в плохой день один взрослый человек будет бить по одному ребенку, то представь сколько детей в день получат удар по себе просто потому что взрослый чел не может разобраться со своими проблемами. РОналду говорит что семья для него важнее всего, ты представь какой то мужик в ужасный для него день ударит в руку сыну РОналду.. оставил бы РОн так просто?! очевидно что нет. так что всегда надо думать, просто тупо оправдывать плохой поступок Рона с не совсем адекватной реакцией мамы с больным ребенком... вот это уже явно не есть хорошо!