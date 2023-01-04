не примет участие в ближайших матчах « ».

Нападающий, подписавший с саудовским клубом контракт в конце декабря, пропустит игры против « » и « ». Матчи состоятся 5 и 14 января соответственно.

Португалец не сможет сыграть в этих матчах из-за дисквалификации. В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на 2 матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.

Роналду еще не отбыл дисквалификацию – решение о ней было принято на следующий день после расторжения его контракта с « ». Согласно регламенту ФИФА, игроки, которые не отбыли до конца дисквалификации в прошлых лигах, должны пропустить первые матчи в новом чемпионате.

Таким образом, Роналду сможет сыграть за «Аль-Наср» не раньше 21 января. Тогда команда встретится с «Аль-Иттифаком».

Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста