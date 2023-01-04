Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время. Форвард не отбыл 2-матчевую дисквалификацию за разбитый телефон мальчика с аутизмом

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия дисквалификации высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду не примет участие в ближайших матчах «Аль-Насра». 

Нападающий, подписавший с саудовским клубом контракт в конце декабря, пропустит игры против «Аль-Таи» и «Аль-Шабаба». Матчи состоятся 5 и 14 января соответственно. 

Португалец не сможет сыграть в этих матчах из-за дисквалификации. В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на 2 матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом. 

Роналду еще не отбыл дисквалификацию – решение о ней было принято на следующий день после расторжения его контракта с «Манчестер Юнайтед». Согласно регламенту ФИФА, игроки, которые не отбыли до конца дисквалификации в прошлых лигах, должны пропустить первые матчи в новом чемпионате. 

Таким образом, Роналду сможет сыграть за «Аль-Наср» не раньше 21 января. Тогда команда встретится с «Аль-Иттифаком». 

Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

64 комментария

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Афанасий Дирихле
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Ответ Павел Ларичев
Мальчик с аутизмом и в Саудовской Аравии Роналду преследует.
Страдать от мальчиков с аутизмом - это судьба КриРо
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Чёрный тюльпан
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Ответ KiNG_K
Почему удаляют любой комментарий с упоминанием одного персонажа с началом на риг...
Потому что это очень обидчивая дама, которая на ставке у этого портала. Модераторы чутко бдят любые упоминания, выставляющие её в нелицеприятном свете.
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Ashken Azi
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Позорный пёс ботоксный ! Детей нельзя обижать. Пусть теперь песок жуёт .
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Назар Игорь
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Ответ Станислав Л
врать не хорошо
Хамить тоже нехорошо.
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Sevuska
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Ответ Fuck Yu
Кто или что такой ригорберги?
Это оно - летописец мессе и глашатай его левых цацек 😆
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Станислав Л
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Ответ Назар Игорь
Вы вероятно не в курсе подробностей этой истории. Роналду направлялся в подтрибунное помещение, вдруг прямо с зрительского места рядом с выходом ему почти в лицо суют телефон. Он должен был, по Вашему остановиться и вникнуть в подробности, кто и зачем держит телефон у его лица? Он просто отбросил в сторону этот телефон, мальчика он не бил, зачем Вы утрируете??
врать не хорошо
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нелюбитель футбола
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Да, придётся дебютировать в матче с Аль-ИДИ ФАКом... Что символично сегодня для него... Поделом.
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Даня Чебыкин
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Ответ Andris Velicko
Не было у бабы хлопот-купила баба порося...
роналду молодой купил поросенка
всю дорогу целовал - думал что девчонка
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Иван Есев
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Может кто-нибудь нибудь объяснить,почему все пишут про ригоберку???
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Leon4ik
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Бредовое правило ИМХО, в случаях смены чемпионата пусть лучше денежный штраф будет, который на благо федерации пойдёт, чем заставить футболиста в любом случае пропустить 2 игры.
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Al561
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Полгода понадобилось ассоциации, чтоб дать 2 матча дисквы, что за бред?
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Павел Ларичев
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Мальчик с аутизмом и в Саудовской Аравии Роналду преследует.
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KiNG_K
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Почему удаляют любой комментарий с упоминанием одного персонажа с началом на риг...
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Социо Пат
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Ригоберсонг, твой выход!!
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Назар Игорь
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Ответ TAGAY
я конечно понимаю что вы фаны Роналду, оправдываете своего кумира, но до такого опускаться точно не стоит, даже ради своей мамы гнать на таких мам нельзя, а тут всего лишь ради какого то спортсмена(пусть и любимого)... надо думать, хотя бы иногда, у больных детей априори не может быть "адекватной" матери, не потому что у неадекватов рождаются больные дети(нет!) а потому что у человека не железные нервы, один только плохой диагноз ребенка берет столько нервов у родителей, а тут больной сын... вам надо понять что бить мальчика даже не больного нельзя-не имеешь право! если в плохой день один взрослый человек будет бить по одному ребенку, то представь сколько детей в день получат удар по себе просто потому что взрослый чел не может разобраться со своими проблемами. РОналду говорит что семья для него важнее всего, ты представь какой то мужик в ужасный для него день ударит в руку сыну РОналду.. оставил бы РОн так просто?! очевидно что нет. так что всегда надо думать, просто тупо оправдывать плохой поступок Рона с не совсем адекватной реакцией мамы с больным ребенком... вот это уже явно не есть хорошо!
Вы вероятно не в курсе подробностей этой истории. Роналду направлялся в подтрибунное помещение, вдруг прямо с зрительского места рядом с выходом ему почти в лицо суют телефон. Он должен был, по Вашему остановиться и вникнуть в подробности, кто и зачем держит телефон у его лица? Он просто отбросил в сторону этот телефон, мальчика он не бил, зачем Вы утрируете??
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Haci Ceferli
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Думаю нужно отдельный тэг создать "ригоберка"😂
А то его обсуждают уже больше чем Кринжа
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Men77
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Ответ Евгений Ох
Какое в лицо? кокое отмахнулся? Вы вообще не видели похоже того, о чем говорите. Он сам нагнулся к этому парню и целенаправленно, с силой выбил его телефон из рук. Это же Роналду, давайте дружно оправдывать его за любую дичь. Становится ясно, что Перес знал о чем говорил - "Роналду – идиот, больной парень."
Ты прав, но гелевым бесполезно что то говорить😁

https://m.youtube.com/watch?v=qBX-Rjy1TMQ&list=LL&index=1
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Евгений Ох
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Ответ Иван Лапин
просто смешно. "мальчик" совал телефон в лицо человеку. ожидаемо, если тебе в лицо тычут, то ты отмахиваешься от этого. но всем нас рать. Это же роналду, давайте дружно похейтим.
Какое в лицо? кокое отмахнулся? Вы вообще не видели похоже того, о чем говорите. Он сам нагнулся к этому парню и целенаправленно, с силой выбил его телефон из рук. Это же Роналду, давайте дружно оправдывать его за любую дичь. Становится ясно, что Перес знал о чем говорил - "Роналду – идиот, больной парень."
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Fuck Yu
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Кто или что такой ригорберги?
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Andris Velicko
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Не было у бабы хлопот-купила баба порося...
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TAGAY
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Ответ Назар Игорь
Могли бы и обратиться в ФИФА снять дискву, но англичане мстительные. Ведь ясно что это было не преднамеренно, но истеричная мамаша добилась своего.
я конечно понимаю что вы фаны Роналду, оправдываете своего кумира, но до такого опускаться точно не стоит, даже ради своей мамы гнать на таких мам нельзя, а тут всего лишь ради какого то спортсмена(пусть и любимого)...
надо думать, хотя бы иногда, у больных детей априори не может быть "адекватной" матери, не потому что у неадекватов рождаются больные дети(нет!) а потому что у человека не железные нервы, один только плохой диагноз ребенка берет столько нервов у родителей, а тут больной сын... вам надо понять что бить мальчика даже не больного нельзя-не имеешь право! если в плохой день один взрослый человек будет бить по одному ребенку, то представь сколько детей в день получат удар по себе просто потому что взрослый чел не может разобраться со своими проблемами. РОналду говорит что семья для него важнее всего, ты представь какой то мужик в ужасный для него день ударит в руку сыну РОналду.. оставил бы РОн так просто?! очевидно что нет. так что всегда надо думать, просто тупо оправдывать плохой поступок Рона с не совсем адекватной реакцией мамы с больным ребенком... вот это уже явно не есть хорошо!
+8
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Пирс Морган
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Ахахаха
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Максим Попов
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Так и не выйдет никогда, пустая трата денег
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Sevuska
Рыгоберыч, вот ты мне напомни пожалуйста- когда это Криш разбил телефон Мессе !? 😆
Не телефон, а телевизор, причём свой. Когда Месси поднял кубок ЧМ над головой🤓
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mr kovalsky
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Ответ Edwin_Hubble
Комментарий удален модератором
При чем под любым постом его унижают
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