Роман Ротенберг: «Макаров превзошел бы Гретцки, если бы играл в НХЛ, потому что был величайшим хоккеистом. Это все челябинская школа»
Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Трактора» (9:3).
«Хорошая игра с нашей стороны. Выполнили все, о чем говорили до Нового года. Ребята молодцы, отработали на 100%. Есть над чем работать, три гола пропустили – многовато. В атаке сыграли хорошо, это дает нам хорошую энергию на будущие матчи. Дальше важная встреча в Уфе, готовимся к ней.
Нет ли желания проводить финал Кубка Гагарина с «Трактором», раз Челябинск для меня счастливый город? Время покажет.
Здорово сыграли сегодня, хорошо забили. После игры в Балашихе был серьезный разговор. Сегодня ребята сыграли совсем по-другому – более нацеленно, максимальная концентрация, игровая дисциплина на высочайшем уровне. За это цепляемся и идем дальше.
Челябинск – хоккейный город с великими хоккейными традициями. Мы все помним и Сергея Макарова, и Вячеслава Быкова, которые являются примером для всех.
В моем понимании, если бы Макаров играл в НХЛ, он бы превзошел Уэйна Гретцки, потому что он был величайшим игроком с таким катанием. Это все челябинская школа. Челябинск – это хоккейная столица, сюда здорово приезжать.
Поменяли вратаря, потому что у нас Влад [Подъяпольский] сейчас получает максимальную нагрузку. Он выйдет в следующей игре, решили дать ему спокойно восстановиться.
Счет позволял, дали побольше сыграть ребятам, которые играли мало, чтобы наши лидеры восстановились. Сезон длинный, в этой ситуации можно было себе позволить дать ребятам отдохнуть», – сказал главный тренер СКА.
Грег Митрополит самый близкий к нему из виденных мной нерусских игроков. Но где Гретцки и где Грег Митрополит? Ротенберг просто прикалывается. Финны они такие…
Но то, что дядя Серëжа был крут, это факт.
И вероятность реализации такого дерзкого прогноза Ромы отнюдь не равна нулю.