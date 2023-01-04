Роман Ротенберг: «Макаров превзошел бы Гретцки, если бы играл в НХЛ, потому что был величайшим хоккеистом. Это все челябинская школа»

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против « » (9:3).

«Хорошая игра с нашей стороны. Выполнили все, о чем говорили до Нового года. Ребята молодцы, отработали на 100%. Есть над чем работать, три гола пропустили – многовато. В атаке сыграли хорошо, это дает нам хорошую энергию на будущие матчи. Дальше важная встреча в Уфе, готовимся к ней.

Нет ли желания проводить финал Кубка Гагарина с «Трактором», раз Челябинск для меня счастливый город? Время покажет.

Здорово сыграли сегодня, хорошо забили. После игры в Балашихе был серьезный разговор. Сегодня ребята сыграли совсем по-другому – более нацеленно, максимальная концентрация, игровая дисциплина на высочайшем уровне. За это цепляемся и идем дальше.

Челябинск – хоккейный город с великими хоккейными традициями. Мы все помним и Сергея Макарова, и , которые являются примером для всех.

В моем понимании, если бы Макаров играл в , он бы превзошел , потому что он был величайшим игроком с таким катанием. Это все челябинская школа. Челябинск – это хоккейная столица, сюда здорово приезжать.

Поменяли вратаря, потому что у нас Влад [Подъяпольский] сейчас получает максимальную нагрузку. Он выйдет в следующей игре, решили дать ему спокойно восстановиться.

Счет позволял, дали побольше сыграть ребятам, которые играли мало, чтобы наши лидеры восстановились. Сезон длинный, в этой ситуации можно было себе позволить дать ребятам отдохнуть», – сказал главный тренер .