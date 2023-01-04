Роман Ротенберг: «Макаров превзошел бы Гретцки, если бы играл в НХЛ, потому что был величайшим хоккеистом. Это все челябинская школа»

Теги СКА Трактор Вячеслав Быков Уэйн Гретцки НХЛ Сергей Макаров КХЛ Роман Ротенберг Владислав Подъяпольский Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Трактора» (9:3).

«Хорошая игра с нашей стороны. Выполнили все, о чем говорили до Нового года. Ребята молодцы, отработали на 100%. Есть над чем работать, три гола пропустили – многовато. В атаке сыграли хорошо, это дает нам хорошую энергию на будущие матчи. Дальше важная встреча в Уфе, готовимся к ней.

Нет ли желания проводить финал Кубка Гагарина с «Трактором», раз Челябинск для меня счастливый город? Время покажет.

Здорово сыграли сегодня, хорошо забили. После игры в Балашихе был серьезный разговор. Сегодня ребята сыграли совсем по-другому – более нацеленно, максимальная концентрация, игровая дисциплина на высочайшем уровне. За это цепляемся и идем дальше.

Челябинск – хоккейный город с великими хоккейными традициями. Мы все помним и Сергея Макарова, и Вячеслава Быкова, которые являются примером для всех.

В моем понимании, если бы Макаров играл в НХЛ, он бы превзошел Уэйна Гретцки, потому что он был величайшим игроком с таким катанием. Это все челябинская школа. Челябинск – это хоккейная столица, сюда здорово приезжать.

Поменяли вратаря, потому что у нас Влад [Подъяпольский] сейчас получает максимальную нагрузку. Он выйдет в следующей игре, решили дать ему спокойно восстановиться.

Счет позволял, дали побольше сыграть ребятам, которые играли мало, чтобы наши лидеры восстановились. Сезон длинный, в этой ситуации можно было себе позволить дать ребятам отдохнуть», – сказал главный тренер СКА.

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61 комментарий

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здоровяк
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Ответ Vasyamarch91
Я искренне надеюсь, что он просто угарает над всеми
Очень большое заблуждение. Тут весьма очевидные признаки аутизма.
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разноцветный логотип
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Ответ v3
Ага, ага. Если бы Третьяк играл в НХЛ… Если бы Путин играл в НХЛ… Можете поправить, но Макаров не считался каким то крутым бомбардиром. Да, техника, руки реально были что с чем то, но в остальном. Макаров бы провёл карьеру уровня Фёдорова, Могильного и так далее. Но какой там Гретцки. Даже Лемье и тот не сдюжил из-за травм хотя это второй по силе хоккеист.
это уже подведение условий задачи под готовый ответ
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ne ravnodushen
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Макаров действительно гениальный игрок, один из лучших в мире. А превзошел бы или нет - бессмысленно обсуждать.
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zidane100975
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Ответ pyatachyok
Вот только нет никаких оснований для такого заявления.
С чего это нет? Это моё мнение. Почитай комментарии. Я так считаю. У Вас другое мнение. И это нормально.
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Александр Рыбаков
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Ответ v3
Великий то великий, но в НХЛ он так и не играл. Тобишь слова Ротенберга это просто фантазии.
Кто это тебе сказал, знатоку хоккея?)
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Penarol
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Макаров был очень крут, но в НХЛ с его ростом и тогда было бы очень трудно продержаться долго и без травм. Забивала и технарь был гениальный, но «малыш», хорош именно для европейского хоккея.
Грег Митрополит самый близкий к нему из виденных мной нерусских игроков. Но где Гретцки и где Грег Митрополит? Ротенберг просто прикалывается. Финны они такие…
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dimpa
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Люди, оторванные от реальности имеют соответствующее мышление с большими черными дырами. Макаров тут ни причём, звёздный, заслуженный хоккеист. А Йозе Марино когда в эйфории частенько толкает дичь.
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закрыт по беспределу
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Заявление канеш слишком смелое.
Но то, что дядя Серëжа был крут, это факт.
И вероятность реализации такого дерзкого прогноза Ромы отнюдь не равна нулю.
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pyatachyok
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Ответ wolf 100
я не помню сильнейшей пятерки в мире ,как фетисов-касатонов и макаров-крутов-ларионов разве только звена жиль-босси-тротье ,курри-гретцки-третьего не помню,наша пятерка рвала всех,поэтому изречение что макаров мог бы быть на уровне гретцки оправдана
А что ж они на кубке Канады не порвали, раз рвали всех? Или надо учитывать только «любителей»?
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Владимир Кувшинов
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Ну в чём-то он прав. Неизвестно кто бы был на первых строчках снайперов и бомбардиров в НХЛ играй там Мальцев или Харламов !!
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pyatachyok
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Ответ zidane100975
Я совсем не в защиту Ротенберга. Но в чём он прав,может не так выразился,если бы Макаров начал играть в НХЛ в таком же возрасте как Гретцки,то обошёл бы его
Вот только нет никаких оснований для такого заявления.
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pyatachyok
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Ответ Владислав Севастьянов
Легко сравнить статистику, ведь Гретцки и Макаров играли в НХЛ в одном возрасте - когда Макаров в среднем набирал одно очко за игру, у Гретцки было полтора.
Не полтора, конечно, но 1,27, начиная с сезона 1991-92 (чтобы их уравнять по возрасту), а в лучшем сезоне Макарова — 1,08.
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вован63
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Ответ Vlad_p777
Роман Ротенберг "Если бы я не родился в России а в США то стал был там президентом"
Никем бы он там не стал, даже школьную команду там ему не доверили тренеровать.
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Der neue
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Превзошёл бы.Слишком много в последнее время «бы» на спортсе
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wolf 100
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я не помню сильнейшей пятерки в мире ,как фетисов-касатонов и макаров-крутов-ларионов разве только звена жиль-босси-тротье ,курри-гретцки-третьего не помню,наша пятерка рвала всех,поэтому изречение что макаров мог бы быть на уровне гретцки оправдана
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Владислав Севастьянов
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Легко сравнить статистику, ведь Гретцки и Макаров играли в НХЛ в одном возрасте - когда Макаров в среднем набирал одно очко за игру, у Гретцки было полтора.
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HellLight
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Ох уж этот хоккейный гуру ротенберг
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Владислав Севастьянов
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Ответ Igbin
Наверное, о том, что если бы Макаров поиграл в НХЛ не на закате карьеры, а в расцвете сил, то его карьера в лиге могла быть сопоставима с лучшими игроками того времени.
Если бы у бабушки были колеса, она была бы велосипедом.
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Павел Мельников
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Ответ maddantist maddantist
В 80-х подростки стали о чем-то догадываться, потому что смотрели Международную панораму ширше, какие, например там авто, или выездные матчи с НХЛ тоже ширше, или ширее... Там 24 огромных стадиона, 80 матчей и как-то вообще все не так.... Но, банковали 30-40 летние идиоты, которые не хотели знать как устроен мир! Парадокс в том, что они банкуют и сейчас, только лет поболе. А при чем тут Макаров? Да при том, что за 40 лет мы всего-то и научились "если бы " выговаривать. И все те же на манеже.
Банковали те, кому за 60 было, пенсионного возраста лидеры. 30-40-летние проявляли активность (как в МЖК), но потом они одряхлели, примерили пиджаки и власть тех самых, кого заменили. И сейчас у них самое главное - не бухтеть.
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Lyutyi
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Думаю местная школота не в курсе кто такой Макаров
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Ходор
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А Харламов на каком БЫ уровне там играл?
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Пылесос
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Ответ zidane100975
Я совсем не в защиту Ротенберга. Но в чём он прав,может не так выразился,если бы Макаров начал играть в НХЛ в таком же возрасте как Гретцки,то обошёл бы его
Знаете, в чем слабость вашего аргумента? В "если бы бы, бы, бы."
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zidane100975
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Ответ Убегай и Забивай!
Какой же ты, а ...слов нет Сергей Макаров уехал в НХЛ в 30 лет. В 30!!!! Причем тут Могильный и Федоров которые уехали 20 -ти летними пацанами и все лучшие годы там повели. Тебе упертому просто посмотреть бы , сколько Макаров забросил шайб в чемпионате СССР. Может тогда поймёшь, что это был за игрок!
Полностью согласен. Великий игрок. А руки какие! Мог на носовом платке всю пятёрку накрутить!
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al
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обычно такую чушь несут болельщики, реже - журналисты и комментаторы, но Ротенберги - они же везде...
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МТБ
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Да я тоже побил бы в е рекорды Грецки, Пеле, Джордана, Шумахера, Джоковича, Фелпса и вообще всех, если бы где-то стабильно заиграл. Но, вот чота не заиграл. Школа, поавда, не Челябинская, да.
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