Роналду расстроился, что ему не нашли клуб ЛЧ летом, а Мендеш разочаровался из-за отказа игрока признать, что найти такую команду невозможно
Криштиану Роналду расстроился, что не смог уйти из «Манчестер Юнайтед» еще летом.
Португальский нападающий был разочарован тем, что его желание покинуть манкунианский клуб и перейти в команду-участника Лиги чемпионов не смогли удовлетворить, об этом пишет The Athletic.
В свою очередь агент футболиста Жорже Мендеш разочаровался в отказе Роналду признать, что найти такой европейский клуб оказалось невозможно.
Отмечается, что команды из Лиги чемпионов отказались от шанса подписать Роналду с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю – в разы меньше, чем у него была в «МЮ».
Интересно, что «Манчестер Юнайтед» был готов разделить оставшуюся часть зарплаты Криштиану, чтобы не затруднять уход игрока в ходе летнего трансферного окна.
В результате контракт Роналду и английского клуба расторгли в декабре на фоне интервью футболиста Пирсу Моргану.
После ЧМ-2022 Криштиану перешел в «Аль-Наср» из Саудовский Аравии. Этим переходом занимался не Мендеш, а Рикарду Регуфе – личный менеджер и друг Роналду.
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А с другой стороны, красные возьмут Лигу Чемпионов и этоо замыкалда.
Пусть идёт в Нефтепроушину или ПСЖ*, им ничего не светит.
* та же нефтепроушина, вид сбоку.
Неужели это кто-то читает?
А ведь еще Перес говорил что Роналду напыщенный ид#от.
Мендеш это грамотно скрывал от масс, но сейчас все выплыло наружу.
С одной стороны жаль Роналду, с другой все это комично.