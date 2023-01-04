Роналду расстроился, что ему не нашли клуб ЛЧ летом, а Мендеш разочаровался из-за отказа игрока признать, что найти такую команду невозможно

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты Рикарду Регуфе Футбол

Криштиану Роналду расстроился, что не смог уйти из «Манчестер Юнайтед» еще летом.

Португальский нападающий был разочарован тем, что его желание покинуть манкунианский клуб и перейти в команду-участника Лиги чемпионов не смогли удовлетворить, об этом пишет The Athletic.

В свою очередь агент футболиста Жорже Мендеш разочаровался в отказе Роналду признать, что найти такой европейский клуб оказалось невозможно.

Отмечается, что команды из Лиги чемпионов отказались от шанса подписать Роналду с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю – в разы меньше, чем у него была в «МЮ».

Интересно, что «Манчестер Юнайтед» был готов разделить оставшуюся часть зарплаты Криштиану, чтобы не затруднять уход игрока в ходе летнего трансферного окна.

В результате контракт Роналду и английского клуба расторгли в декабре на фоне интервью футболиста Пирсу Моргану.

После ЧМ-2022 Криштиану перешел в «Аль-Наср» из Саудовский Аравии. Этим переходом занимался не Мендеш, а Рикарду Регуфе – личный менеджер и друг Роналду.

Что пишут о контракте Роналду с «Аль-Насром»: 200 млн, участие в заявке Саудовской Аравии на ЧМ, право менять тренера

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VOLTER
Какие-то придурки сами от себя делают материал,придуманный ими и рассчитанный на идиотов. Неужели это кто-то читает?
Ты читаешь, не?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
консультант_ральф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VOLTER
Какие-то придурки сами от себя делают материал,придуманный ими и рассчитанный на идиотов. Неужели это кто-то читает?
The Athletic одно из самых авторитетных изданий вроде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VOLTER
Откуда лох,сидящий в мухосранске знает,что КР расстроился,а Жорж разочаровался - нанюхался что-ли и бредит?
А ты сам откуда вещаешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не отстранили бы наши клубы - перешёл бы в "Зенит"? А почему нет? Мог бы и в "Шахтёр", кстати.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мухаммад Юсупов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
У Криштиану были предложения от лучших топ-клубов Европы, но он отказался чтобы развивать футбол в Саудовской Аравии. Человечище 🙌.
Не, серьёзно, сколько тебе лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marchellinos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
У Криштиану были предложения от лучших топ-клубов Европы, но он отказался чтобы развивать футбол в Саудовской Аравии. Человечище 🙌.
🤦‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VOLTER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Откуда лох,сидящий в мухосранске знает,что КР расстроился,а Жорж разочаровался - нанюхался что-ли и бредит?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fireman7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dmitry Shaolin
Да все правильно сделал, из мю надо было валить, как можно скорее. Даже если в европу не вернется - заработает нормально и голов настреляет еще.
Он и в МЮ много зарабатывал, Тен Хаг рассчитывал на него. А он хотел уйти в клуб который выступает в ЛЧ, чтобы набивать статистику. То есть думал в первую очередь о себе.. Вот и последствия такого поступка. А то что он 200 млн будет получать не сделает его счастливым. Он и так очень богатый, а этот переход просто способ отвлечься от проигрыша в противостояние с Месси ну и конечно оказался не нужным всем остальным топ клубам))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Многое можно понять и возраст и характер, но как он сначала радовался будто он забил гол головой, а потом ещё нагло просил его записать на свой счёт, готов по головам своих одноклубников пойти ради себя. За что и поплатился.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть идёт в Ненавистный Ливерпуль. А то они очень радовались, что Роральда выбрал снова нас)

А с другой стороны, красные возьмут Лигу Чемпионов и этоо замыкалда.
Пусть идёт в Нефтепроушину или ПСЖ*, им ничего не светит.

* та же нефтепроушина, вид сбоку.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VOLTER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие-то придурки сами от себя делают материал,придуманный ими и рассчитанный на идиотов.
Неужели это кто-то читает?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fireman7
Не надо было пропускать предсезонку и давать интервью. Две фатальные ошибки из за которых будет долго жалеть.
Да все правильно сделал, из мю надо было валить, как можно скорее. Даже если в европу не вернется - заработает нормально и голов настреляет еще.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
какие 80 тыр в неделю?)) какой самоуверенный Кришти. за 100-120 тыр может кто-нибудь и подписал его. причем - в месяц.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
erabog@icloud.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ otchim kaloeda
Чегооо? Ты сама себя слышишь? Ему и Бавария предлогала контракт на 8 лет и гарантировал место в старте,ПСЖ на 3 года с отступными 4 млрда..
Господи, видно же что это рофл на фруктом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fireman7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не надо было пропускать предсезонку и давать интервью. Две фатальные ошибки из за которых будет долго жалеть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serdar Jurayew
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Футбол_это_жизнь
«Изменил Мир» это как? А тебя изменил как? Неужели увидев Роналду ты понял, что мальчики красивей девочек?
Ты посмотри его путь а внешний вид и кстати да он изменил мне как-то как мотиватор... Ты не посмотри на всех внешний вид а смотри просто что они делали на этом пути...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду решил довериться своему другу, а не профессионалу Мендешу, в итоге дал скандальное интервью и играет сейчас в Аравии.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Serdar Jurayew
Просто без комментариев... Он лучший везде да он сейчас не в Европе... Но Криш изменил мир,изменил,нас изменил футбол... Я знаю и надеюсь мы увидим его ещё один раз в Европе как футболист..!
Он не лучший, мир не изменил, футбол не изменил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вся кринжатина с Роналду произошла когда Мендеш перестал им заниматься.
А ведь еще Перес говорил что Роналду напыщенный ид#от.
Мендеш это грамотно скрывал от масс, но сейчас все выплыло наружу.
С одной стороны жаль Роналду, с другой все это комично.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Serdar Jurayew
Просто без комментариев... Он лучший везде да он сейчас не в Европе... Но Криш изменил мир,изменил,нас изменил футбол... Я знаю и надеюсь мы увидим его ещё один раз в Европе как футболист..!
«Изменил Мир» это как? А тебя изменил как? Неужели увидев Роналду ты понял, что мальчики красивей девочек?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левая бровь Анчелотти
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
У Криштиану были предложения от лучших топ-клубов Европы, но он отказался чтобы развивать футбол в Саудовской Аравии. Человечище 🙌.
Если ты не угараешь, то это реально клиника уже… 🤡
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serdar Jurayew
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Просто без комментариев... Он лучший везде да он сейчас не в Европе... Но Криш изменил мир,изменил,нас изменил футбол... Я знаю и надеюсь мы увидим его ещё один раз в Европе как футболист..!
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Кеяну
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Goofts
Жаль Рона, не заслужил такой конец, хоть и эгоист, замыкатель, пенальтессу, но по человечески, жалко
То что жаль, это да.. но невозможно быть девушкой и добраться до таких высот.. только эгоисты, мудаки и добиваются успеха
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что бы тебя подписал клуб уровня ЛЧ нужно соответствовать этому уровню.То то и всего.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Худший год для Роналду: Месси ЧМ, Роналду Аль Наср, Месси подарил бишт король Катара, Роналду подарили цветы в аэропорту
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий