Роналду расстроился, что ему не нашли клуб ЛЧ летом, а Мендеш разочаровался из-за отказа игрока признать, что найти такую команду невозможно

расстроился, что не смог уйти из «Манчестер Юнайтед» еще летом.

Португальский нападающий был разочарован тем, что его желание покинуть манкунианский клуб и перейти в команду-участника не смогли удовлетворить, об этом пишет The Athletic.

В свою очередь агент футболиста разочаровался в отказе Роналду признать, что найти такой европейский клуб оказалось невозможно.

Отмечается, что команды из Лиги чемпионов отказались от шанса подписать Роналду с зарплатой 80 тысяч фунтов в неделю – в разы меньше, чем у него была в «МЮ».

Интересно, что « » был готов разделить оставшуюся часть зарплаты Криштиану, чтобы не затруднять уход игрока в ходе летнего трансферного окна.

В результате контракт Роналду и английского клуба расторгли в декабре на фоне интервью футболиста Пирсу Моргану.

После ЧМ-2022 Криштиану перешел в « » из Саудовский Аравии. Этим переходом занимался не Мендеш, а Рикарду Регуфе – личный менеджер и друг Роналду.

Что пишут о контракте Роналду с «Аль-Насром»: 200 млн, участие в заявке Саудовской Аравии на ЧМ, право менять тренера

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