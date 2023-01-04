«ПСЖ» может продать в летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, французский клуб хочет реформировать свой спортивный проект, отдав главные роли Лионелю Месси, с которым вскоре продлят контракт, и , которого парижане хотят сохранить в составе любой ценой. Кроме того, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость.

За трансфер бразильца « » может запросить около 100 миллионов евро, но сам игрок не хочет покидать команду.

Помешать переходу бразильца в новый клуб может и высокая зарплата игрока – в «ПСЖ» он получает около 40 миллионов евро за сезон. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

Прошлым летом «ПСЖ» уже пытался продать Неймара, но в итоге советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш решил оставить его в составе.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 ассистов. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.