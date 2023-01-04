«ПСЖ» может продать Неймара летом за 100 млн евро. Клуб хочет вывести Месси и Мбаппе на первый план (Diario Sport)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» может продать Неймара в летнее трансферное окно. 

Как сообщает Diario Sport, французский клуб хочет реформировать свой спортивный проект, отдав главные роли Лионелю Месси, с которым вскоре продлят контракт, и Килиану Мбаппе, которого парижане хотят сохранить в составе любой ценой. Кроме того, клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость.

За трансфер бразильца «ПСЖ» может запросить около 100 миллионов евро, но сам игрок не хочет покидать команду. 

Помешать переходу бразильца в новый клуб может и высокая зарплата игрока – в «ПСЖ» он получает около 40 миллионов евро за сезон. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления еще на один сезон. 

Прошлым летом «ПСЖ» уже пытался продать Неймара, но в итоге советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш решил оставить его в составе. 

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 ассистов. Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

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108 комментариев

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Andry 72
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Майкл Босси ,статистика
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Answer1
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Неймар очень хорош в этом сезоне, однако тяжело представить кто сейчас сможет потянуть его трансфер и зарплату. На ум приходит только Челси.
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Ман Сити
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Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Неужели шейхи не понимают, что не будет у них играть Мбаппе через пару лет? И Месси уйдёт в МЛС. И Неймара сейчас продадут...
А куда Мбаппе уйдет? У Барсы фин сложности, Реал сказал что нет, Сити он не нужен, в Баварию? Остальные клубы понижение в классе. Удвоят личку, которая освободится после неймара он останется.
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Ман Сити
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Трансфер в стиле манков, а неймар сможет заработать на старость
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Pamir88
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Так то Ней в этом сезоне в ПСЖ играет эффективнее и Лео и Килиана. Однако, ЧМ явно вывел Лео и Киллиана на передний план по узнаваемсти и значению для рынка.
Где-то даже жаль Нея, но ему бы поучиться профессионализму у Лео и Киллиана
А такую з/п никто ему платить не будет, кроме шейхов.
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Товарищ Бразаускас
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Ответ Манюшный
В пользу черепашки играет только возраст. Если бы всем было по 30, ему бы первому пинок дали.
Вот согласен
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Товарищ Бразаускас
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Криштиану мечтает поиграть с Неймаром?
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Derek Apple
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Инфа сотка прям)
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ROMEO BLACK-WHITE
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Неужели шейхи не понимают, что не будет у них играть Мбаппе через пару лет? И Месси уйдёт в МЛС. И Неймара сейчас продадут...
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Skywalkker
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Неймар в ЛЧ вообще монстр, после каждого матча куча нарезок в ютубе выходит! ЛЧ разве не главная цель катарцев?
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Leon4ik
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Ответ Фут.Боль
15 матчей:11 голов,10 передач. А давайте продадим Неймара?
Согласен, это дикость, игроков калибра Неймара в мире пара человек. С другой стороны теоретически это реально может пойти клубу на пользу, так как есть Мбаппе и Месси и нужен баланс между обороной и атакой. А с Неймаром его нет.
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Салесар
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Клоуны-хейтеры приводят рандомный ничего не решающий матч с Лансом в пример, когда Мбаппе соло обыгрывал Барсу в ЛЧ и решал в куче других ЗНАЧИМЫХ матчей, гениально, обожаю логику подобных
Даже не напрягайся, это бесполезно
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Сережа Геймер
Да ну на? Нафиг нужен этот 100 лям он сейчас в отличной форме
Надо продавать за 20 когда будет в плохой?)
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Максим Попов
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ПСЖ зачем вам Месси и Мбаппае, берите Дзюбу и Кокорина на первый план, вы вообще в футболе не разбираетесь, профессионалы без клуба сидят, а всякий сброд любителей играет в футбол
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Juninho P.
В жизни в такое не поверю. А если и правда, 30 летнего бразильца с руками и ногами будут ждать в любом топ клубе мира. Месси 35, Неймара заменить будет крайне тяжело. Калибр слишком высок технически, плюс он уже достаточно опытен.
Ага, только Неймару ты платишь топовую зп за меньшее количество матчей из-за травм. Еще и гарантии нет, что на реально важных матчах он будет на поле.
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TheCreator
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну конечно. А теперь простые цифры: Месси - 36 в этом году Неймару - 31 Мбаппе только что исполнилось 24 Действительно, нужно продать Мбаппе.
Цифры цифрами, а то что Мбаппе портир атмосферу - факт. Нужно было продать за 180 Реалу и пускай они и мучаются с Роналду #2
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну конечно. А теперь простые цифры: Месси - 36 в этом году Неймару - 31 Мбаппе только что исполнилось 24 Действительно, нужно продать Мбаппе.
Зачем ты что-то объясняешь этим клоунам? Им пофигу, что Мбаппе решает в реально сложных и важных матчах, они хотят оставить вместо него старикана, после прихода которого ПСЖ не стал играть лучше, и вечно-травмированного в команде
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Гений с лысиной
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Ответ Алексей Куликов
Ньюкасл
А это кст хороший вариант
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Men77
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Тут скорее дело не в том, что Неймар плохо играет или в его ЗП, а в том, что с черепашкой они все таки не ладят.
И выбирая из них двоих, шейхи естественно выберут Мбаппе. Но есть нюанс, Мбаппе все равно может свалить в любой момент, даже если Неймара продадут.
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Гений с лысиной
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Ответ pvh-82
Сити, Реал
Вряд ли Реал и персонально Пеп захотят стареющего Неймара
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NikoVinkovic
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Неймар здорово по игровым качествам вписался бы в итальянскую лигу, где фантазисте всё ещё дают свободу. Смотрелся бы в условном Милане гораздо более органично, чем в АПЛ. Жаль, у итальянцев нет на него денег.
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Азаша
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Ответ Амон
Когда Ней играет он полезнее пешехода
Я против Неймара ничего не имею, но напомни когда Неймар вылетел??
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Фут.Боль
15 матчей:11 голов,10 передач. А давайте продадим Неймара?
Точно.Славная идея!!!И купим Роналду с зп 50млн.!!!Что может быть еще глупее?
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, с Лансом круто потащил давеча. Видимо, вместо Неймара надо было Коло-Муани с Тюрамом выпустить, тогда бы точно затащил🤓
Клоуны-хейтеры приводят рандомный ничего не решающий матч с Лансом в пример, когда Мбаппе соло обыгрывал Барсу в ЛЧ и решал в куче других ЗНАЧИМЫХ матчей, гениально, обожаю логику подобных
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maxromanov84@mail.ru
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Неймар - психованная недозвезда, тянущая одеяло на себя, подставляя команду!
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