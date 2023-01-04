«Спартак» близок к подписанию правого защитника «Бенфики» Тавареша (Record)

вскоре может стать футболистом « ».

21-летний португальский защитник, который принадлежит «Бенфике», близок к переходу в московский клуб, об этом сообщает Record.

Тавареш провел 28 матчей за «Базель», но в конце прошлого сезона порвал крестообразные связки.

После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики» и не сыграл ни в одном матче в текущем сезоне вследствие травмы.

Ранее сообщалось, что купить правого защитника попросил главный тренер « » Гильермо Абаскаль, поскольку игрок и специалист знакомы по работе в «Базеле».