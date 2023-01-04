«Спартак» близок к подписанию правого защитника «Бенфики» Тавареша (Record)

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Томаш Тавареш Футбол

Томаш Тавареш вскоре может стать футболистом «Спартака».

21-летний португальский защитник, который принадлежит «Бенфике», близок к переходу в московский клуб, об этом сообщает Record.

Тавареш провел 28 матчей за «Базель», но в конце прошлого сезона порвал крестообразные связки.

После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики» и не сыграл ни в одном матче в текущем сезоне вследствие травмы.

Ранее сообщалось, что купить правого защитника попросил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, поскольку игрок и специалист знакомы по работе в «Базеле».

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68 комментариев

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А.Э.РАСИМ
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Ответ Amalfitano
И где ты видел его игру?))
В Лиссабоне.
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Amalfitano
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Ответ Alvares Gon
да что вы сразу похоронили то игрока ??? с абаскалем было тоже самое , но потом все начали хвалить. дайте время, пусть покажет что он представляет из себя.🤦🏻‍♂️
А мы как общество такие. Сначала вымажем всех камном, а потом начнём разбираться.
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Spartakus1984
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Ответ Osodj Djhshs
Неужели эпоха Рассказова завершена? Мальчика Коли, который никого не убил и не предал?
Коле сегодня кстати 25 лет исполнилось
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*Василёк*
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Ответ Stanny Goatbull
Добро пожаловать, Товарищь!
Товарищ!
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Amalfitano
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Хорошо, что хоть кто-то стал обращать внимание на фланговых защитников. А то нам втирали мульку про прекрасного Рассказова и других Денисовых.
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий9779
Это дело Спартака,но чел от тяжелейшей травмы ещё не оправился и что будет дальше с его здоровьем...Но,я всегда приветствую хороших легионеров в нашем чемпионате.
Да вроде бы уже оправился и тренируется со второй командой
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Amalfitano
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Ответ А.Э.РАСИМ
Тавареш отличный футболист, и поможет Спартаку.
И где ты видел его игру?))
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Шендерович Сява
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Сломанного товарисча хотят купить, Зарема и Федун ушли, цирк остался😁
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А.Э.РАСИМ
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Тавареш отличный футболист, и поможет Спартаку.
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Spartakus1984
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Посмотрел нарезку на ютубе.Скорость хорошая,дриблинг вообще супер,1 в 1 обыгрывает в лёгкую,но точно ли он защитник?По стилю игры напоминает атакующего флангового полузащитника,как отбирает мячи не понятно.
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DoDidDone
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Это очень странное решение, позиция ПЗ особо не нуждается в усилении.
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Винтус бей
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Ответ psycho killer
цска - команда антонов
Так антоша один, и он не в ЦСКА🤣🤣 помыть только его надо
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psycho killer
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цска - команда антонов
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Михаил Хромаков
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Ответ Direct free kick
Кого подписал ЦСКА? Неужто игроков основы сборной Франции (истинных чемпионов мира, а не аргоклоунов со свистком в опе)
Все ещё бомбит?
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леша коваленко
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С начала тавариши, а затем кареши.
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Spartakus1984
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Также сообщается, что игрок, получивший в мае травму крестообразных связок и, поэтому, не сыгравший ещё ни разу в этом сезоне, уже приступил к тренировкам в составе второй команды лиссабонского клуба. (С). Ну хоть выздоровел уже.Если пройдет в Москве мед.осмотр значит все норм.Но конечно рискованный трансфер.Хотя если в аренду, то ничего страшного.
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Direct free kick
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Ответ angry horse
сбитый летчик , видимо🤔
Кого подписал ЦСКА? Неужто игроков основы сборной Франции (истинных чемпионов мира, а не аргоклоунов со свистком в опе)
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baryn
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Ответ ДМ-1чемпион
Травмированного с крестами с лавки покупать!? Жесть!
С хуявки. Он сейчас тренироваться только начал
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Direct free kick
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Ответ Дмитрий9779
Это дело Спартака,но чел от тяжелейшей травмы ещё не оправился и что будет дальше с его здоровьем...Но,я всегда приветствую хороших легионеров в нашем чемпионате.
Есть такое, но это всяко адекватнее чем реально травмированный Таски в 2013 и некоторые другие покупки Карпина-Асхабадзе-Попова
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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По нарезке игрок не плохой, но главное что бы после травмы восстановился а так с Абаскалем знаком не по наслышке в коллектив вольётся а болельщики примут технари у нас в почёте.
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Катя Замолодчикова
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Отоварят его! 🤣
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garp
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беги, безумец, в Мск завтра -20
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Spartakus1984
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Писали что у нгео были порваны кресты и при этом он еще не долечился.
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bosh.the.machine
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Лисабонский волк тебе тавареш
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Андрооо
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Ответ Stanny Goatbull
Добро пожаловать, Товарищь!
😁
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