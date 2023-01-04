«Спартак» близок к подписанию правого защитника «Бенфики» Тавареша (Record)
Томаш Тавареш вскоре может стать футболистом «Спартака».
21-летний португальский защитник, который принадлежит «Бенфике», близок к переходу в московский клуб, об этом сообщает Record.
Тавареш провел 28 матчей за «Базель», но в конце прошлого сезона порвал крестообразные связки.
После окончания аренды Тавареш вернулся в систему «Бенфики» и не сыграл ни в одном матче в текущем сезоне вследствие травмы.
Ранее сообщалось, что купить правого защитника попросил главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, поскольку игрок и специалист знакомы по работе в «Базеле».
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