Пике может возобновить карьеру в своем клубе «Андорра» во 2-м испанском дивизионе

может возобновить карьеру.

35-летний испанский футболист, завершивший карьеру в ноябре 2022 года, планирует выступать за клуб « », владельцем которого является, сообщает Relevo.

Однако есть два препятствия. Первое – это зарплата Пике. Футболист хоть и объявил о завершении карьеры, но по-прежнему считается зарегистрированным в составе «Барселоны» игроком, а его зарплата составляет около 20 миллионов евро.

Вторая причина – «Андорра» не может платить Пике минимальную зарплату во втором испанском дивизионе. Осуществить это возможно, однако это предстоит решить специальной комиссии Ла Лиги.

Оклад Пике должен проверить комитет , который определит то, может ли «Андорра» позволить себе такого игрока.

Узнали все про клуб из Андорры, который купил Пике: душевный стадион, мечты про ЛЧ, игроки больше не совмещают работу с футболом

Пике уже к 40 может стать президентом «Барсы». Отказ от части зарплаты для спасения клуба – последний шаг к этому

«Андорра» с Пике-владельцем – первый иностранный клуб в истории Сегунды. Ею руководит бывший жонглер