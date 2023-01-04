Пике может возобновить карьеру в своем клубе «Андорра» во 2-м испанском дивизионе

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Д2 Испания Андорра Футбол

Жерар Пике может возобновить карьеру.

35-летний испанский футболист, завершивший карьеру в ноябре 2022 года, планирует выступать за клуб «Андорра», владельцем которого является, сообщает Relevo.

Однако есть два препятствия. Первое – это зарплата Пике. Футболист хоть и объявил о завершении карьеры, но по-прежнему считается зарегистрированным в составе «Барселоны» игроком, а его зарплата составляет около 20 миллионов евро.

Вторая причина – «Андорра» не может платить Пике минимальную зарплату во втором испанском дивизионе. Осуществить это возможно, однако это предстоит решить специальной комиссии Ла Лиги.

Оклад Пике должен проверить комитет Ла Лиги, который определит то, может ли «Андорра» позволить себе такого игрока.

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19 комментариев

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xQcoW
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Ждем вылета в 3 дивизион
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Пожалуйста, не надо. В центре играют Мармоль и Виланова, зачем все рушить
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ivan_krylov
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Следующая новость: Пике стал тренером Андорры
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DolJun
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Ответ Егор Ольшанов
Кулибали столб
жюль бартра
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DolJun
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Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Зато есть шанс челси в чемпионшипе увидеть. Как раз 10 место, плбс минус 8 мест и вуаля, наслаждайся, должуня.
каждый раз наслаждаюсь комплексами местных кулес, которые пытаются приплести челси там, где новости про блауграновый полит проект)
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Виктор Войнов
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Осознал свой нынешний уровень?
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Задняя поверхность бедра Дембеле
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Ответ DolJun
наконец-то увидим гавича в клубе его уровня) эх жаль не успел за барсу в сегунде попылить!
Зато есть шанс челси в чемпионшипе увидеть. Как раз 10 место, плбс минус 8 мест и вуаля, наслаждайся, должуня.
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Егор Ольшанов
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Ответ DolJun
гавич середняк
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Zek Borbiyev
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Эффект Роналду. Сииии
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Kappa Pride
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Ответ Эдмонд
А вариант Барсы отдать его в аренду, а зарплату платить, не вариант?
Рычаг нужен
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DolJun
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Ответ Егор Ольшанов
Ландон красный
гавич середняк
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Егор Ольшанов
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Ответ DolJun
наконец-то увидим гавича в клубе его уровня) эх жаль не успел за барсу в сегунде попылить!
Ландон красный
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Эдмонд
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А вариант Барсы отдать его в аренду, а зарплату платить, не вариант?
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DolJun
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наконец-то увидим гавича в клубе его уровня) эх жаль не успел за барсу в сегунде попылить!
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Кино Музыка
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Отличная идея. Можно собрать всех ветеранов, и не только Барсы. Кроос собирался заканчивать...
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QWertY
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Его Андорра сильно прогрессирующая команда. Вполне могут в ближайшее время выйти в Ла Лигу
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psixyec
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rigobersong
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Чемпион мира🥇 может делать все что угодно:) А вот у португальской клоунессы даже медали нет🤣🤣🤣
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Green grass
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