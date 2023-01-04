Пике может возобновить карьеру в своем клубе «Андорра» во 2-м испанском дивизионе
Жерар Пике может возобновить карьеру.
35-летний испанский футболист, завершивший карьеру в ноябре 2022 года, планирует выступать за клуб «Андорра», владельцем которого является, сообщает Relevo.
Однако есть два препятствия. Первое – это зарплата Пике. Футболист хоть и объявил о завершении карьеры, но по-прежнему считается зарегистрированным в составе «Барселоны» игроком, а его зарплата составляет около 20 миллионов евро.
Вторая причина – «Андорра» не может платить Пике минимальную зарплату во втором испанском дивизионе. Осуществить это возможно, однако это предстоит решить специальной комиссии Ла Лиги.
Оклад Пике должен проверить комитет Ла Лиги, который определит то, может ли «Андорра» позволить себе такого игрока.
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