МЧМ-2023. 1/2 финала. Канада против США, Швеция сыграет с Чехией

В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

В 1/2 финала сойдутся сборные Канады и США, а первого финалиста определят команды Швеции и Чехии.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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