МЧМ-2023. 1/2 финала. Канада против США, Швеция сыграет с Чехией
В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.
В 1/2 финала сойдутся сборные Канады и США, а первого финалиста определят команды Швеции и Чехии.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
МЧМ-2023
1/2 финала
- Дата проведения
- 4 января, 22.30, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 5 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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