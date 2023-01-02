МЧМ-2023. 1/2 финала. Канада против США, Швеция сыграет с Чехией

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В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

В 1/2 финала сойдутся сборные Канады и США, а первого финалиста определят команды Швеции и Чехии. 

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

1/2 финала

Чехия U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
4 января, 22.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Канада U-20
Дата проведения
5 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

Таблицы МЧМ-2023

7 комментариев

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Максат Тобыш
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Ответ Белый офицер
За Чехию и Канаду! А то вялые шведы испортят финал.
Канада на стабильно игоают, не удивлюсь если проиграют, а чехи молодцы
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spain-hokkey
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Ответ Павел Гаврош
Поддерживаю!
Поддерживать надо Россию!
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spain-hokkey
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Ответ Белый офицер
За Чехию и Канаду! А то вялые шведы испортят финал.
Всё равно на них. Тут нет сильнейшей сборной мира -России!
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spain-hokkey
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Ответ Iuasamotu
США заслуживают чемпионства в этот раз, как никто другой
Россия заслужила чемпионство, потому что она лучшая сборная в мире среди молодёжи.
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Павел Гаврош
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Ответ Белый офицер
За Чехию и Канаду! А то вялые шведы испортят финал.
Поддерживаю!
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Белый офицер
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За Чехию и Канаду! А то вялые шведы испортят финал.
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Iuasamotu
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США заслуживают чемпионства в этот раз, как никто другой
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