Йоханнес Клэбо одержал 15-ю победу на «Тур де Ски». Он превзошел рекорд Йохауг и Ковальчик

Норвежский лыжник установил рекорд по количеству побед на этапах «Тур де Ски».

Сегодня Клэбо выиграл коньковую гонку преследования на 20 км на третьем этапе « » в Оберстдорфе. Это его 15-я победа на этапах многодневки.

Он превзошел достижение норвежки и из Польши, которые побеждали на этапах по 14 раз.

Среди мужчин второй лучший показатель принадлежит норвежцу Петтеру Нортугу – 13 побед.