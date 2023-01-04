Йоханнес Клэбо одержал 15-ю победу на «Тур де Ски». Он превзошел рекорд Йохауг и Ковальчик
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо установил рекорд по количеству побед на этапах «Тур де Ски».
Сегодня Клэбо выиграл коньковую гонку преследования на 20 км на третьем этапе «Тура» в Оберстдорфе. Это его 15-я победа на этапах многодневки.
Он превзошел достижение норвежки Терезы Йохауг и Юстины Ковальчик из Польши, которые побеждали на этапах по 14 раз.
Среди мужчин второй лучший показатель принадлежит норвежцу Петтеру Нортугу – 13 побед.
Так было бы справедливее.
p.s
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