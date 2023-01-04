Йоханнес Клэбо одержал 15-ю победу на «Тур де Ски». Он превзошел рекорд Йохауг и Ковальчик

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии сборная Норвегии жен Юстина Ковальчик сборная Польши жен Тереза Йохауг Петтер Нортуг Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо установил рекорд по количеству побед на этапах «Тур де Ски». 

Сегодня Клэбо выиграл коньковую гонку преследования на 20 км на третьем этапе «Тура» в Оберстдорфе. Это его 15-я победа на этапах многодневки. 

Он превзошел достижение норвежки Терезы Йохауг и Юстины Ковальчик из Польши, которые побеждали на этапах по 14 раз. 

Среди мужчин второй лучший показатель принадлежит норвежцу Петтеру Нортугу – 13 побед. 

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8 комментариев

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DD102DD
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Клэбо - он какой-то не наш.
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zzzeeerrrooo
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Ответ Pankratoff
Я думал победа в пасьюте это лучшее чистое время. Так было бы справедливее.
Тогда разделку нужно было делать
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Pankratoff
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Я думал победа в пасьюте это лучшее чистое время.
Так было бы справедливее.
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rudnyjj
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👑JK голый
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Максим Шаповалов
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Молодец, что тут сказать
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Андрей Костоломченко
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Пффф. Вот когда выиграет гонку в 1000 км у снегохода, тогда и поговорим
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tonyadams
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IrbIS
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👑 𝐉𝐊
p.s
caша-солдат спрятался в сортире и рыдает похлеще чем после марафона ЧМ
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