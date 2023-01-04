Мендеш советовал Роналду не уходить из «МЮ» и принять роль в команде. Криштиану звонил руководителю европейского клуба, чтобы договориться о переходе

Окружение Криштиану Роналду хотело, что футболист принял свою роль в «Манчестер Юнайтед».

, агент португальца, советовал Криштиану остаться в английском клубе, согласиться со своей ролью при тренере Эрике тен Хаге и проявлять на поле свой талант тогда, когда это будет необходимо, утверждает The Athletic.

Рикарду Регуфе, личный менеджер и друг Роналду, также выступал за то, чтобы Криштиану и дальше играл за манкунианский клуб при всех сложившихся обстоятельствах.

Однако Роналду такая ситуация не устраивала, и он лично проявил инициативу, позвонив представителю одного европейского клуба. Португалец поинтерсовался возможностью перехода в эту команду.

Стоит добавить, что переходом Роналду в «Аль-Наср» занимался не Мендеш, а Рикарду Регуфе.

В декабре Криштиану дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, после которого « » расторг контракт с футболистом.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду