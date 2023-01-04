Мендеш советовал Роналду не уходить из «МЮ» и принять роль в команде. Криштиану звонил руководителю европейского клуба, чтобы договориться о переходе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты Рикарду Регуфе Футбол

Окружение Криштиану Роналду хотело, что футболист принял свою роль в «Манчестер Юнайтед».

Жорже Мендеш, агент португальца, советовал Криштиану остаться в английском клубе, согласиться со своей ролью при тренере Эрике тен Хаге и проявлять на поле свой талант тогда, когда это будет необходимо, утверждает The Athletic.

Рикарду Регуфе, личный менеджер и друг Роналду, также выступал за то, чтобы Криштиану и дальше играл за манкунианский клуб при всех сложившихся обстоятельствах.

Однако Роналду такая ситуация не устраивала, и он лично проявил инициативу, позвонив представителю одного европейского клуба. Португалец поинтерсовался возможностью перехода в эту команду.

Стоит добавить, что переходом Роналду в «Аль-Наср» занимался не Мендеш, а Рикарду Регуфе.

В декабре Криштиану дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, после которого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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97 комментариев

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droksel
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Ответ Dmitry Shaolin
Может не было реальных предложений, мы же не знаем
Конечно предложение будут это 100%. Дело в его зарплате,не могут такие клубы как Марсель,Лион,Спортинг итд платить такую высокую зарплату. А они 100% хотели бы видеть Роналду в клубе,они же огромные деньги заработали бы на его трансфере
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Dmitry Shaolin
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Мендеш после летнего ТО всё понял. А Клубника и в 80 лет будет орать что он лучший в мире и если объявит о продолжении карьеры, его засыпят предложениями. Некоторых людей портят деньги, а Клубнику испортила слава. Он до сих пор думает что он лучший в мире и что все ему должны. И каждое решение, принятое не в его пользу - предательство и неуважение. Это сумасшедний человек который нуждается в помощи и лечении.
а ты не нуждаешься? =)))
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werley
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Так и не пойму, что произошло с Роналду. Психологический надлом? Играл за самый популярный клуб самой популярной лиги мира, притом это почти что родной клуб, зарплатой тоже не был обижен. Тем более у команды дела пошли в гору, шансы попасть в зону ЛЧ появились и вполне неплохие. Зачем психанул? Тем более, что психанув, провалил подготовку к главному турниру в жизни и в итоге провалился на этом турнире. Зачем все это было?
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Dmitry Shaolin
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Ответ droksel
Он мог перейти в команду из ЛЧ в Французский чемпионат если бы не просил такую высокую зарплату. И мог увеличить свой рекорд ЛЧ и забивать голы во Франция для него не проблема была бы хоть до 40 лет. Он решил заработать в конце карьеры и будет жалеть об этом , я уверен
Может не было реальных предложений, мы же не знаем
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Экспертное мнение
А ты видел какой пенальти поставили в ворота Австралии против Италии в 2006 году? Иди пересмотри, и заодно посмотри какой левак бил Зидан в финале ЧМ-06. Все пенальти Аргентины на ЧМ-22 чище беспредела тех времен. "Левые пенальти" - это же твое необоснованное выражение, при котором ни один пенальти не может быть чистым? Тогда обрати внимание, в ворота Аргов ставили два левых пенальти в финале, как тебе такое, или они уже для тебя не левые, потому что ставили "куда надо"?)
Кстати, в финале 2006 пенальти дали ровно за такое же нарушение, как на ди Марии. Игрок итальянцев задел ногу Малуда, у того эта нога из-за этого контакта зацепилась за другую свою ногу, и он упал. Но этот контакт видно только на одном из повторов.

https://youtu.be/nELaL14ms7A?t=711

Вот здесь на 11:50-11:51 видно, как Матерацци цепляет соперника за пятку. Особенно на скорости 0,25

Так что там не липовый пенальти. Но бомбит у хейтеров только из-за Аргентины. Ну не могут они пережить, что Месси выиграл Кубок мира. Но заранее было понятно, что если это случится, они найдут тысячу причин, почему это не считается )))
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SergioRamos92
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Ответ Ignazio DE Alter
Он не может принять свой спад в карьере
Тяжело Рону будет после окончания карьеры,а если уж условный Мбаппе и Холланд перебьют его голевые рекорды совсем все плохо будет
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Osodj Djhshs
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Ответ Игорь Климов
А скорее всего летом было это интервью.
Что не отменяет бухич редакторов спорту))
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Флоренти́но Пéрес
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Мендеш после летнего ТО всё понял. А Клубника и в 80 лет будет орать что он лучший в мире и если объявит о продолжении карьеры, его засыпят предложениями.

Некоторых людей портят деньги, а Клубнику испортила слава. Он до сих пор думает что он лучший в мире и что все ему должны. И каждое решение, принятое не в его пользу - предательство и неуважение.

Это сумасшедний человек который нуждается в помощи и лечении.
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Dmitry Shaolin
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АлЛь наср - плохой выбор, но лучше чем в мю на лавке.
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droksel
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Ответ Dmitry Shaolin
зато не на скамейке
Он мог перейти в команду из ЛЧ в Французский чемпионат если бы не просил такую высокую зарплату. И мог увеличить свой рекорд ЛЧ и забивать голы во Франция для него не проблема была бы хоть до 40 лет. Он решил заработать в конце карьеры и будет жалеть об этом , я уверен
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Игорь Климов
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Ответ Osodj Djhshs
"В декабре Криштиану дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, после которого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом." Авторы, когда уже отойдёте от праздника, не в декабре, а в ноябре и это только оно вышло. А может даже в октябре
А скорее всего летом было это интервью.
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MURA
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Не удивлюсь, если скоро в прессе всплывёт, что не Криш отказался от Мендеша а наоборот.
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ ⚽️Juventini⚽️
Зря все так быстро слили Роналдо , люди с таким характером просто так не сдаются .не удивлюсь если следующий сезон он будет забивать в ЛЧ(европейской) он чемпион и победитель по жизни
Ты забыл добавить что он в следующем году выиграет два Чемпионата Мира и обойдёт Месси.

Это я так добавил для шарма, чтобы твой бред выглядел полноценным.
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Dmitry Shaolin
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Ответ droksel
Как бы сильно я не болел за Роналду,этот его поступок я не пойму никогда. Зачем ему эти деньги,если они у него и так много
зато не на скамейке
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Dmitry Shaolin
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Ответ criro29
читаю и понимаю какая у людей короткая память и как быстро они все забывают! во первых Рон и без мендеша был звездой! во вторых его загнобили и не поддержали когда это надо было делать! то что он сказал Моргану это правда полная у человека умер сын ему не поверили одноклубники посчитали что он уже не может хотя в прошлом сезоне кто больше всех забил?! не знаю может он и ушел в слабую лигу зато за роскошный контракт и нет футболиста которому в 37-38 дадут 200 лямов в год! и посмотрю кто откажется от этого!
хотя бы играть будет
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TiGra
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Ответ Яйца Тен Хага
ЛВГ не был проблемой. Почему тогда Мойеса и Султшера не написал !?
Мойес - первый блин при откровенно слабом составе.
Сульшер - до Роналду вполне не плохо справлялся, не восторг, но хорошо и планомерно обновлял команду.
При ЛВГ МЮ играл просто убого до невозможного, более стерильного и не опасного владения футбол до этого не видел.
+3
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Surviving
Видел, итальянцы вообще не должны были выходить из группы. А тут вообще все левые, аргов тащили за уши в финал, весь мир это видел. Живите в своем мире с картонным кубком мира...
Это как раз ты живёшь в своём мирке ))) А ВЕСЬ мир восхищается игрой Месси и рад, что он сумел добиться своей цели.
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Bender rules
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Ответ Иван Лапин
так спада и не было. один из лучших в мире прямо сейчас
В чем?
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Michael none
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Ответ Rajha
Станислав Саламыч, это не "возраст и связанный с ним регресс", а неизбежное ухудшение технических характеристик футболиста в связи с возрастными изменениями в организме. Ну или просто спад, но мы так говорить не будем. Слово спад под запретом.
Слово "спад" подразумевает последующий подъем, но вы сами пишете что это возрастное, науке неизвестно чтобы возраст стал уменьшаться, соответственно и "спад" становится не "спадом", а неизбежным регрессом на что вам совершенно правильно указал оппонент.
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ AllInMePls
Ахаха, какой же бред. Заслуга мендеша! Чел он лучший бомбардир в истории футбола, и лч. Рекордсмен по победам в лч, главный голеадор и ассистент этого турнира. Он самое узнаваемое лицо в мире, после ведущих политиков. А ещё когда мендеша никто не знал, Криш уже был с змом. Скорее это Роналду напиарил мендеша, после чего мендеш стал самым крутым агентом.
Вот и Роналду, как и его фанаты могут считать цифры , а суммировать факторы из которых получились цифры не умеют. Поэтому у Роналду нет друзей, а только прилипалы которые пользуются его успешностью
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Osodj Djhshs
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"В декабре Криштиану дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, после которого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом."
Авторы, когда уже отойдёте от праздника, не в декабре, а в ноябре и это только оно вышло. А может даже в октябре
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Иван Лапин
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Ответ Ignazio DE Alter
Он не может принять свой спад в карьере
так спада и не было. один из лучших в мире прямо сейчас
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criro29
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Ответ criro29
читаю и понимаю какая у людей короткая память и как быстро они все забывают! во первых Рон и без мендеша был звездой! во вторых его загнобили и не поддержали когда это надо было делать! то что он сказал Моргану это правда полная у человека умер сын ему не поверили одноклубники посчитали что он уже не может хотя в прошлом сезоне кто больше всех забил?! не знаю может он и ушел в слабую лигу зато за роскошный контракт и нет футболиста которому в 37-38 дадут 200 лямов в год! и посмотрю кто откажется от этого!
для меня он один из лучших спортсменов мира! который сделал очень много и посмотрим лет так через 5-7 кто будет на уровни с ним ! и забьет столько же! только месси и роналду это могли сделать! прошлогодний спад месси все походу забыли да!!!
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ TiGra
Как же я рад, что Роналду - больше не проблема МЮ. Был Погба, был Рагник, был второй сезон Жозе и ЛВГ, но Криштиану просто пробил дно.
Все эти модники и нытики просто раздражают нереально. Такой же Фред как и Погба им дела нет до футбола, каждый матч новая причёска
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criro29
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читаю и понимаю какая у людей короткая память и как быстро они все забывают! во первых Рон и без мендеша был звездой! во вторых его загнобили и не поддержали когда это надо было делать! то что он сказал Моргану это правда полная у человека умер сын ему не поверили одноклубники посчитали что он уже не может хотя в прошлом сезоне кто больше всех забил?! не знаю может он и ушел в слабую лигу зато за роскошный контракт и нет футболиста которому в 37-38 дадут 200 лямов в год! и посмотрю кто откажется от этого!
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