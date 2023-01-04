Мендеш советовал Роналду не уходить из «МЮ» и принять роль в команде. Криштиану звонил руководителю европейского клуба, чтобы договориться о переходе
Окружение Криштиану Роналду хотело, что футболист принял свою роль в «Манчестер Юнайтед».
Жорже Мендеш, агент португальца, советовал Криштиану остаться в английском клубе, согласиться со своей ролью при тренере Эрике тен Хаге и проявлять на поле свой талант тогда, когда это будет необходимо, утверждает The Athletic.
Рикарду Регуфе, личный менеджер и друг Роналду, также выступал за то, чтобы Криштиану и дальше играл за манкунианский клуб при всех сложившихся обстоятельствах.
Однако Роналду такая ситуация не устраивала, и он лично проявил инициативу, позвонив представителю одного европейского клуба. Португалец поинтерсовался возможностью перехода в эту команду.
Стоит добавить, что переходом Роналду в «Аль-Наср» занимался не Мендеш, а Рикарду Регуфе.
В декабре Криштиану дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, после которого «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом.
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
https://youtu.be/nELaL14ms7A?t=711
Вот здесь на 11:50-11:51 видно, как Матерацци цепляет соперника за пятку. Особенно на скорости 0,25
Так что там не липовый пенальти. Но бомбит у хейтеров только из-за Аргентины. Ну не могут они пережить, что Месси выиграл Кубок мира. Но заранее было понятно, что если это случится, они найдут тысячу причин, почему это не считается )))
Некоторых людей портят деньги, а Клубнику испортила слава. Он до сих пор думает что он лучший в мире и что все ему должны. И каждое решение, принятое не в его пользу - предательство и неуважение.
Это сумасшедний человек который нуждается в помощи и лечении.
Это я так добавил для шарма, чтобы твой бред выглядел полноценным.
Сульшер - до Роналду вполне не плохо справлялся, не восторг, но хорошо и планомерно обновлял команду.
При ЛВГ МЮ играл просто убого до невозможного, более стерильного и не опасного владения футбол до этого не видел.
Авторы, когда уже отойдёте от праздника, не в декабре, а в ноябре и это только оно вышло. А может даже в октябре