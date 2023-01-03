«Тур де Ски». 3-й этап. Карлссон, Пярмякоски, Калво, Нисканен, Тириль и Лотта Венг пробегут гонку преследования на 20 км свободным стилем

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4 января на третьем этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет женская гонка преследования свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

Женщины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.

Старт-лист

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 16,0

3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 18,0

4. Тириль Венг (Норвегия) – 20,0

5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 41,0

6. Катарина Хенниг (Германия) – 41,0

7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 43,0

8. Силье Теодорсен (Норвегия) – 47,0

9. Эва Уревц (Словения) – 51,0

10. Хайди Венг (Норвегия) – 56,0

11. Рози Бреннан (США) – 1.00,0

12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.00,0...

15. Лотта Венг (Норвегия) – 1.16,7...

40. Джесси Диггинс (США) – 2.10,0...

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

4 комментария

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Velirpa
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что ж, болеем за Карлссон и немок.
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zzzeeerrrooo
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Ответ gerr_max
Завтра Карлссон может многое определить в многодневке. Если постарается хорошо, то может довести своё преимущество в общем зачёте вплоть до минуты перед вторым местом. И это будет большая заявка на итоговую победу.
И не факт , что этой минуты ей хватит для победы , спринт Венг может и забрать
А так конечно очень интересный тур получается
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gerr_max
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Завтра Карлссон может многое определить в многодневке. Если постарается хорошо, то может довести своё преимущество в общем зачёте вплоть до минуты перед вторым местом.

И это будет большая заявка на итоговую победу.
+3
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gerr_max
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Ну тут Фрида будет всеми силами увеличивать свой отрыв от всех. Ведь в зачёт Тура пойдёт чистое время преследования.

Троицу Криста-Тиря-Анне вряд ли кто догонит. На финише Венг второе место возьмёт, а финнка третье. У Калвы финиша нет.
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