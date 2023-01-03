«Тур де Ски». 3-й этап. Карлссон, Пярмякоски, Калво, Нисканен, Тириль и Лотта Венг пробегут гонку преследования на 20 км свободным стилем
4 января на третьем этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет женская гонка преследования свободным стилем.
Лыжные гонки
Оберстдорф, Германия
Женщины
20 км, гонка преследования, свободный стиль
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ.
Старт-лист
1. Фрида Карлссон (Швеция)
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 16,0
3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 18,0
4. Тириль Венг (Норвегия) – 20,0
5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 41,0
6. Катарина Хенниг (Германия) – 41,0
7. Тереза Штадлобер (Австрия) – 43,0
8. Силье Теодорсен (Норвегия) – 47,0
9. Эва Уревц (Словения) – 51,0
10. Хайди Венг (Норвегия) – 56,0
11. Рози Бреннан (США) – 1.00,0
12. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.00,0...
15. Лотта Венг (Норвегия) – 1.16,7...
40. Джесси Диггинс (США) – 2.10,0...
А так конечно очень интересный тур получается
И это будет большая заявка на итоговую победу.
Троицу Криста-Тиря-Анне вряд ли кто догонит. На финише Венг второе место возьмёт, а финнка третье. У Калвы финиша нет.