У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция возможные трансферы Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига ОАЭ Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба не планирует уезжать играть в Саудовскую Аравию или ОАЭ.

Бывший нападающий «Зенита» получил предложения от клубов из этих чемпионатов, но эти варианты не являются основными, сообщает «Матч ТВ».

«На данный момент Артем не рассматривает варианты как приоритетные, так как для него важен уровень чемпионата», – отметил источник.

В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

Ранее появилась информация об интересе к Дзюбу со стороны другого клуба чемпионата Турции – «Сивасспора».

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50 комментариев

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Кинг Конг Жив
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Значит в Казахстан поедет.
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Игорь Климов
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Ответ Daas Holding
Он разборчивее Криштиану?!
Но у Дзюбы на данное время и уровень игры выше.
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Ходор
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Да ладно ,хватит уже Артем,даже СR 7 сдался,будешь против легенд играть...
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Ron Weasley
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Ответ khali
И свободная продажа алкоголя!
для него главное чтобы можно было передёрнуть без проблем
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UrNext
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Какой ещё уровень?
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Дороф
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Ответ Spartakus1984
Роналду доволен уровнем Араб.лиги а дзюба нет)))
Дзюба забивал в плей-офф ЧМ, а Роналду нет.
Имеет возможность выпендриваться)))
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superbro
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Ответ Spartakus1984
Роналду доволен уровнем Араб.лиги а дзюба нет)))
Роналду будет продолжать играть в свои 38, Дзюба будет еще 5 лет фантазировать о вызове в Тоттенхэм, очевидно с футболом он закончил
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ДоминаторТенниса
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Супер-связка Дзюба-Криштиану, шок, сенсация. Кто бы мог подумал, что такой шанс предоставится Дзюбе.
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khali
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И свободная продажа алкоголя!
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Ron Weasley
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Одним своим предложением унизил Роналдо
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Denis Akhmarov
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Он хоть знает, что чемпионат Саудовской Аравии очень конкурентный?
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TiNO
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Дзюбе надо в чемпионат Сан-Марино или Гибралтара, там его истинный уровень в данный момент
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Daas Holding
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Были уже такие, сейчас на первенство Москвы играют или в медиалиге.
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Daas Holding
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Он разборчивее Криштиану?!
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Алек Нирг
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так будет перебирать - окажется на онлифанс...
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Виталий Миронов
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Зарплата ему нужна ,какой там уровень ,Дзюба не смеши народ ,твой уровень ФНЛ уже давно .
Иди на ТВ там платят нормально .
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Иван Новиков
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После Балотелли выживет из команды и лучшего футболиста мира.
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Геннадий Тимченко
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Ответ Злобный Конь
Дзюбе нужен агент пронырливый,как у Булыкина,которой смог устроиться в "Байере" и "Ден Хаге".
Нужны консультации того, кто устроил Коку в Фиорентину🤣
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Artem Piatkov
Один назамыкал на 5 ЛЧ и 1 ЧЕ Другие всей нацией еле-еле назамыкали на 2 ЛЧ (одна из которых Роналдовская))
Тём, ну зачем так напрягаться? Вполне себе заслуженное сравнение Кринжа с Дзюбиньо, уровень сопоставим, как минимум #прямосейчас🤓
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NIK7478
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Артему важен уровень зарплаты сейчас, и ничто другое! На финише карьеры нужен максимальный контракт. А посему лучше Катара или Саудовской Аравии не найти.
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Человек1991
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Дзюба сейчас лучше Роналду , странно что его никто не берёт в РПЛ , он то готов и за 500 штук играть . )) Дзюбе надо переходить в Аль Хиляль и в очном противостоянии показать , что он лучше Роналду . )
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Dinamik1
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Это уровень Роналду но не как не рукаку.Маразм крепчает.
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Попил монстр сегодня?
С утра
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Криштиану вздрогнул, когда узнал под кем он будет сидеть на лавке
Попил монстр сегодня?
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Spartakus1984
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Роналду доволен уровнем Араб.лиги а дзюба нет)))
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