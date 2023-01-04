У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата
Артем Дзюба не планирует уезжать играть в Саудовскую Аравию или ОАЭ.
Бывший нападающий «Зенита» получил предложения от клубов из этих чемпионатов, но эти варианты не являются основными, сообщает «Матч ТВ».
«На данный момент Артем не рассматривает варианты как приоритетные, так как для него важен уровень чемпионата», – отметил источник.
В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.
Ранее появилась информация об интересе к Дзюбу со стороны другого клуба чемпионата Турции – «Сивасспора».
Имеет возможность выпендриваться)))
Иди на ТВ там платят нормально .