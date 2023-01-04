У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата

не планирует уезжать играть в Саудовскую Аравию или ОАЭ.

Бывший нападающий «Зенита» получил предложения от клубов из этих чемпионатов, но эти варианты не являются основными, сообщает « ».

«На данный момент Артем не рассматривает варианты как приоритетные, так как для него важен уровень чемпионата», – отметил источник.

В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

Ранее появилась информация об интересе к Дзюбу со стороны другого клуба чемпионата Турции – «Сивасспора».