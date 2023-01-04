«Барселона» не будет оспаривать дисквалификацию Левандовского. Форвард не сыграет с «Атлетико», «Хетафе» и «Жироной»

«Барселона» не будет оспаривать дисквалификацию Роберта Левандовского в .

Клуб согласился с решением Спортивного административного суда (TAD).

Напомним, нападающий «Барселоны» был удален с поля в матче против «Осасуны» (2:1) и позже был дисквалифицирован на три матча за поведение в отношении судьи. После отклонения апелляций клуб обратился в центральный суд Мадрида, который принял решение о приостановке дисквалификации.

Ранее стало известно, что TAD оставил трехматчевую дисквалификацию Левандовского в силе, но « » могла оспорить решение в суде.

Таким образом, Левандовски отбудет дисквалификацию и пропустит матчи Ла Лиги против « » (8 января), « » (22 января) и «Жироны» (29 января).

На другие турниры дисквалификация не распространяется.