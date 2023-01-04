«Барселона» не будет оспаривать дисквалификацию Левандовского. Форвард не сыграет с «Атлетико», «Хетафе» и «Жироной»

Теги Барселона Хетафе Атлетико Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Жирона Футбол

«Барселона» не будет оспаривать дисквалификацию Роберта Левандовского в Ла Лиге.

Клуб согласился с решением Спортивного административного суда (TAD).

Напомним, нападающий «Барселоны» был удален с поля в матче Ла Лиги против «Осасуны» (2:1) и позже был дисквалифицирован на три матча за поведение в отношении судьи. После отклонения апелляций клуб обратился в центральный суд Мадрида, который принял решение о приостановке дисквалификации.

Ранее стало известно, что TAD оставил трехматчевую дисквалификацию Левандовского в силе, но «Барселона» могла оспорить решение в суде.

Таким образом, Левандовски отбудет дисквалификацию и пропустит матчи Ла Лиги против «Атлетико» (8 января), «Хетафе» (22 января) и «Жироны» (29 января).

На другие турниры дисквалификация не распространяется.

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20 комментариев

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Black Bei
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Так и надо вам , скулите дальше сектанты , обвиняя во всех ваших проблемах Реал 🤣🤣🤣
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Футбол_это_жизнь
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Лёве дискву, Реалу ещё 5 пенальти!
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Artem Sokolov
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Заслуженно.
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ ZamoRano
И какой топарь из лол массии будет в центре нападения? Может ассулина вернуть на такой случай???
Эрнесто Рунальдиньо
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Flow market Victor Mercedes
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ДЕПАЙ! Твой выход! 🔥🔥🔥😎
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Андрей
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Ответ инок
Вообще странное решение давать 3 матча бана за вторую желтую? В АПЛ такое за прямую красную дают и то в случае совсем грубого фола или за неспортивное поведение.
А после первой желтой нельзя сразу прямую красную получить?
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Нос в муке
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Ответ Berekella 999
Твои да....
Многорычажные адепты секты рычага подъехали
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Berekella 999
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Ответ Нос в муке
Рычаги закончились?
Твои да....
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Рустам Атаев
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Все будет ок!
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Нос в муке
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Рычаги закончились?
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Boni Jek
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Ничего, ребята есть атакующие, и здесь испытывается характер!Верю
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инок
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Вообще странное решение давать 3 матча бана за вторую желтую? В АПЛ такое за прямую красную дают и то в случае совсем грубого фола или за неспортивное поведение.
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Jordan95
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Помню времена, когда нашему Реалу даже кабинет не помогал.
Но поскольку Барса без Месси стала слабее, и у нашего Реала появились шансы собрать пару чашек внутри Испании - наш Перес вновь пошёл по кабинетам.

Мадридские судьи вновь на вершине.

По-другому тяжело противостоять великой Барселоне. Увы.
(Фан Реала)
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ZamoRano
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И какой топарь из лол массии будет в центре нападения? Может ассулина вернуть на такой случай???
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Iuasamotu
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Правильное решение Барсы. А с Робертом нужно провести профилактическую беседу, ибо то что он творил, выглядело ужасно и самое неприятное, что он действовал сознательно
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red hikkikomori
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Непонятно для чего вообще изначально надо было обращаться в суд
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Химчанин Юран
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Поняли, что не вывезет все равно
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Alexlagodny
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Надо было и прошлый матч пропустить. Раньше сядешь, раньше выедешь.
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therealgreenman
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Да пусть уже отбудет своё наказанье, да и всё, развели цирк тоже…
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GuruFutbola
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Верно, промодридский суд не контрится
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