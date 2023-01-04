«Барселона» не будет оспаривать дисквалификацию Левандовского. Форвард не сыграет с «Атлетико», «Хетафе» и «Жироной»
«Барселона» не будет оспаривать дисквалификацию Роберта Левандовского в Ла Лиге.
Клуб согласился с решением Спортивного административного суда (TAD).
Напомним, нападающий «Барселоны» был удален с поля в матче Ла Лиги против «Осасуны» (2:1) и позже был дисквалифицирован на три матча за поведение в отношении судьи. После отклонения апелляций клуб обратился в центральный суд Мадрида, который принял решение о приостановке дисквалификации.
Ранее стало известно, что TAD оставил трехматчевую дисквалификацию Левандовского в силе, но «Барселона» могла оспорить решение в суде.
Таким образом, Левандовски отбудет дисквалификацию и пропустит матчи Ла Лиги против «Атлетико» (8 января), «Хетафе» (22 января) и «Жироны» (29 января).
На другие турниры дисквалификация не распространяется.
Но поскольку Барса без Месси стала слабее, и у нашего Реала появились шансы собрать пару чашек внутри Испании - наш Перес вновь пошёл по кабинетам.
Мадридские судьи вновь на вершине.
По-другому тяжело противостоять великой Барселоне. Увы.
(Фан Реала)