«У нас такая страна: чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся». Осинькин о российском футболе

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Осинькин Политика Футбол

Игорь Осинькин высказался о развития российского футбола в изоляции.

«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее.

У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.

Сейчас мы изолированы, но за счет прогресса внутреннего чемпионата мы можем не отставать и находиться на определенном уровне», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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63 комментария

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Виктор Войнов
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Ответ Саша Пушкин
Полнейшая глупость! Если человека поместить, например, в невыносимые условия тюремного лагеря, где он будет занят тем, как ему протянуть еще один день, то он лишь оскотинится и уж точно никакие лучшие человеческие качества в нем не проявятся. Да и проблемы ближнего его будут волновать в последнюю очередь по понятным причинам.
Если вы в любой трудной ситуации оскотиниваетесь, это не значит, что так будет со всеми.
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Ответ Мадина Уйгурова
А можно когда-то будет пожить без превозмоганий этих, мучений и т.д.? Или типа если россиянин то обязан страдать, детей не растить, а поднимать, самой терпеть и т.д. ? Спасибо
можно,но тогда придется согласится на роль колонии,устроит?
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Ответ Юра Лушников
Нас ****, а мы крепчаем. Эта страна обречена.
напомните что с нами делали в 91-м? когда по каждому шагу нужно было отзвониться в брюссель и вашингтон,это норм было?
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Павел Мельников
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Ответ Amalfitano
Но справедливости ради, надо сказать, что самый впечатлющий рост ВВП у нас был в условиях санкций. Правда это было ценой невероятных усилий и практически рабского труда. Это при Сталине было.
Санкции другими были по своей природе, антидемпинговыми, краткосрочными, торговые партнеры-американцы в глубочайшем кризисе. И принудительный труд, естественно. Тут и сравнивать нечего.
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Eljza
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У Славы Комиссаренко есть выступление про присущий русским (имеется в виду не только национальность) надрыв. В принципе, в этом есть доля правды, но как тяжко-то((
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Павел Мельников
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Ответ Саша Пушкин
Речь про то, что в моменте, во время суровых испытаний, когда действительно прижмет нет места для человеческого в человеке. Вспомни Варлама Шаламова и его Колымские рассказы.
Шаламов для таких - "национал-предатель" (в те времена слова "инагент" еще не придумали). Считают, что шаражки и лагеря - эффективное и необходимое средство, только для кого-нибудь, кроме них самих.
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Утренняя Аврора
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Нечего этим гордиться. Это не есть гут.
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R Air
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"и все нам завидуют", почему то не добавил.
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Amalfitano
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Ответ здоровяк
Я не против. Даже в себе нахожу элементы совковой системы и шаблонов
Не, не. Они сотрут из твоей памяти чтр нужно им а не тебе.)) Может как раз советский период они не сотрут.))
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Уся Ваткин
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Ответ мутятя
У тебя туго затянутый пояс? Бедный. Наверное что бы тут текст написать, месяц работал. Или у соседа гаджет одолжил?
Ваш выпад в мой адрес равносилен удару ртом ниже пояса
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justbored
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Мы все тут поклонники Ницше, да. С томиком Сумерек идолов на расстаёмся.
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KOTOV71
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Да,слышал где-то, " нас тогосамое,а Мы Крепчаем!"
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Recreated
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Ответ Никому_никабельный
Их с депутатами одна собака кусает штоль🤦‍♂️
Штоль.
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Sutekh Hexen
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Ответ Мадина Уйгурова
А можно когда-то будет пожить без превозмоганий этих, мучений и т.д.? Или типа если россиянин то обязан страдать, детей не растить, а поднимать, самой терпеть и т.д. ? Спасибо
Большинство устраивают такие ценности, иначе уже давно бы все взяли в свои руки.
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Красная стрела
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Ответ Саша Пушкин
Речь про то, что в моменте, во время суровых испытаний, когда действительно прижмет нет места для человеческого в человеке. Вспомни Варлама Шаламова и его Колымские рассказы.
Кто-то может думать иначе🤷‍♂️ жизнь показывает другие примеры. Понятно что сломать любого можно. Но порог у всех разный.
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Никому_никабельный
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Их с депутатами одна собака кусает штоль🤦‍♂️
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мутятя
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Ответ Уся Ваткин
Подняться с колен мешают туго затянутые пояса
У тебя туго затянутый пояс? Бедный. Наверное что бы тут текст написать, месяц работал. Или у соседа гаджет одолжил?
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Саша Пушкин
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Ответ Красная стрела
Как показывает жизнь, оскотиниваются в тюрьме, на войне и в других экстремальных условиях далеко не все. Скорее эти экстремальные условия говорят о том кто ты есть. С человека спадает наносное и остаётся суть.Вспомни Виктора Франкла того же и его жизнь в немецких лагерях, например.
Речь про то, что в моменте, во время суровых испытаний, когда действительно прижмет нет места для человеческого в человеке. Вспомни Варлама Шаламова и его Колымские рассказы.
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МТБ
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У нас обычная страна и чем больше в ней возможностей, тем реально продуктивнее в ней люди. Собственно пик нашего футбола совпал с пиком экономического роста и ростом благосостояния.

Плюс, опять же, трудности случаются, их можно пережить, но тут трудности ровно из-за одного безумного деда, который ради себя решил уничтожить страну и её будущее
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мутятя
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Ответ Balt
Как люди когда уже научимся жить, а? Смотришь вокруг на всё это "крепчание" и с каждым разом всё больнее и больнее от этого мрака. Увы, но не заметно чтобы люди сильнее становились.
Серьезно? Ты наверное в нищете живешь. Квартиры нет, машины нет. Компьютер в кредит взял, телефон кнопочный. И как же тебе с каждым разом все больнее и больнее?
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Димка Михайлов
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Обожаю нытиков со спортса. Большинство даже на выборы болт забивали, но в интернете все равно надо поныть о том, как все плохо)))
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Назар Игорь
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Ответ Юра Лушников
Нас ****, а мы крепчаем. Эта страна обречена.
Только не страна а государство. Страну хоронить не надо. О этом и в песне поëтся
"Но настанет пора
И проснëтся народ
Разогнëт он могучую спину
И стяхнëт с плеч долой
Тяжкий гнëт вековой
На врага он поднимет дубину"
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Красная стрела
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Ответ Саша Пушкин
Полнейшая глупость! Если человека поместить, например, в невыносимые условия тюремного лагеря, где он будет занят тем, как ему протянуть еще один день, то он лишь оскотинится и уж точно никакие лучшие человеческие качества в нем не проявятся. Да и проблемы ближнего его будут волновать в последнюю очередь по понятным причинам.
Как показывает жизнь, оскотиниваются в тюрьме, на войне и в других экстремальных условиях далеко не все. Скорее эти экстремальные условия говорят о том кто ты есть. С человека спадает наносное и остаётся суть.Вспомни Виктора Франкла того же и его жизнь в немецких лагерях, например.
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Лучше б молчал
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Да, в 90-е силища была просто невероятная. Инженеры торговали на рынке бананами, а молодёжь мечтала попасть в бандиты. Первых загнало туда крушение экономики, а последних наплодило эхо Афганской войны.
Примерно туда все по новой и идёт: экономика рушится, а эхо в этот раз будет помасштабнее.
Но куда уж мы без внутреннего футбола! Да, Осинькин? Забыл, каково это, когда со спортивной сумкой зарубеж сбегают футболисты, а вы им потом в сборной носки обеспечить не можете?
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stason79
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а ведь я его уважал
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