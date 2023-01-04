«У нас такая страна: чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся». Осинькин о российском футболе
Игорь Осинькин высказался о развития российского футбола в изоляции.
«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее.
У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.
Сейчас мы изолированы, но за счет прогресса внутреннего чемпионата мы можем не отставать и находиться на определенном уровне», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Плюс, опять же, трудности случаются, их можно пережить, но тут трудности ровно из-за одного безумного деда, который ради себя решил уничтожить страну и её будущее
"Но настанет пора
И проснëтся народ
Разогнëт он могучую спину
И стяхнëт с плеч долой
Тяжкий гнëт вековой
На врага он поднимет дубину"
Примерно туда все по новой и идёт: экономика рушится, а эхо в этот раз будет помасштабнее.
Но куда уж мы без внутреннего футбола! Да, Осинькин? Забыл, каково это, когда со спортивной сумкой зарубеж сбегают футболисты, а вы им потом в сборной носки обеспечить не можете?