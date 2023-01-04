«У нас такая страна: чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся». Осинькин о российском футболе

высказался о развития российского футбола в изоляции.

«Всему российскому футболу в это сложное время надо сделать все, чтобы продолжать развиваться, становиться сильнее.

У нас такая страна, что чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся.

Сейчас мы изолированы, но за счет прогресса внутреннего чемпионата мы можем не отставать и находиться на определенном уровне», – сказал главный тренер « ».