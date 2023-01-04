Бензема признан спортсменом года во Франции по версии спортивных журналистов. Мбаппе занял 2-е место

признан лучшим спортсменом 2022 года во Франции.

С 24 ноября по 31 декабря спортивные журналисты выбирали лучших французских спортсменов 2022 года в рамках премии UJSF. Награда была разыграна впервые, в голосовании приняли участие 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции.

Среди мужчин лучшим спортсменом года признан Карим Бензема, выигравший с мадридским « » и Лигу чемпионов и ставший обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года. Второе место занял нападающий « » и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Среди женщин первое место заняла теннисистка Каролин Гарсия, второй стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.