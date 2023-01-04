Бензема признан спортсменом года во Франции по версии спортивных журналистов. Мбаппе занял 2-е место

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига рейтинги Каролин Гарсия Полин Ферран-Прево Килиан Мбаппе Футбол

Карим Бензема признан лучшим спортсменом 2022 года во Франции.

С 24 ноября по 31 декабря спортивные журналисты выбирали лучших французских спортсменов 2022 года в рамках премии UJSF. Награда была разыграна впервые, в голосовании приняли участие 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции.

Среди мужчин лучшим спортсменом года признан Карим Бензема, выигравший с мадридским «Реалом» Ла Лигу и Лигу чемпионов и ставший обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года. Второе место занял нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Среди женщин первое место заняла теннисистка Каролин Гарсия, второй стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.

23 комментария

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GuruFutbola
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Ответ FantasticFede
Как можно провалить то, где Бензема не выступал? В логику совсем ты не силен.
Что? Посмотри его статистику, там 0 голевых действий за 7 матче чм. Как обычно незаметен в финале. Логики походу у тебя нету, раз ты это не видишь
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Игорь Замаруев
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Ответ Flow market Victor Mercedes
А какие у него недруги кроме Гризманн, Жиру, Дешам и Вальбуена? Или я что-то пропустил
Назло недругам Мбаппе оформляет хет-трик в финале чемпионата мира.
Назло недругам Килиан Мбаппе становится лучшим бомбардиром ЧМ-2022, практически став чемпионом.
Назло недругам Антуан Гризманн прекрасно проводит чемпионат мира, тащит Атлетико.
Назло недругам Жиру становится лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.
Мбаппе больше заслужил быть спортсменом года, т.к. он провёл потрясающий год
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Pb-SE
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Ответ corazón blanco
Заслуженно, человек в 34 года выдал свой лучший сезон в карьере, блестяще провел плэй-офф Лиги чемпионов, привёл команду к победе в Ла Лиге, ну и как вишенка на торте получил Золотой Мяч.
Да ещё и серебряную медаль на ЧМ взял.
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Bdv68
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А Валиевой-то почему не было в списке?
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Raul Bloodworth
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Заслуженно
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FantasticFede
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Ответ GuruFutbola
За что алжирец? За провальный чм?
Как можно провалить то, где Бензема не выступал? В логику совсем ты не силен.
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БЕКБЕРГАН
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Ответ Dima Demchenko
Хахахахха🤣🤣🤦🏻‍♂️ За ЛЧ, на ЧМ он вообще не играл, поэтому как он может быть провалным для него?
Мессифаном все равно на ЧМ он играл или нет провал его вина. Им би лыж гадость писать про Бензема на правду им на плевать.
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Rule1
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Бенза топарь,тут вообще никаких вопросов.
Макрон-Макарон мог повлиять на такое решение,нечего было в зад Мбаппе лезть после финала. Киллиан так и так пушка.
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Cruel Snake
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Ответ Flow market Victor Mercedes
А какие у него недруги кроме Гризманн, Жиру, Дешам и Вальбуена? Или я что-то пропустил
А перечисленных мало разве?
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Евгений Вырныгаев
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Думаю, что если бы дали Киллиану, то тоже было бы заслуженно. До июня 100% Карим, с июня до декабря 100% Киллиан.
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Dastan Zhapar Uulu
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А кришнаиты давали ЗМ Мбаппе, а он даже во Франции второй
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ GuruFutbola
За что алжирец? За провальный чм?
Думаю за соло в ЛЧ и лучший бомбардир ЛЧ и лучший игрок ЛЧ. Всё таки был лучшим хоть в одном турнире, причем наголову выше других да и в ЛаЛиге был главный скрипач команды, Мбаппе же просто бомбардир
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Dima Demchenko
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Ответ GuruFutbola
За что алжирец? За провальный чм?
Хахахахха🤣🤣🤦🏻‍♂️ За ЛЧ, на ЧМ он вообще не играл, поэтому как он может быть провалным для него?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Звонок Мбаппе - Макрону: я не понял!
Звонок Макрона Путину: короткие гудки
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Cruel Snake
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Звонок Мбаппе - Макрону: я не понял!
Макрон уже в пути, успокоить, обнять
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Пирс Морган
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Финал ЧМ зарешал)
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GuruFutbola
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Cruel Snake
На зло недругам побеждает и собирает награды
А какие у него недруги кроме Гризманн, Жиру, Дешам и Вальбуена? Или я что-то пропустил
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Раиль Гайнетдинов
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«Вечно второй -2» скоро в кинотеатрах 😀
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Flow market Victor Mercedes
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Звонок Мбаппе - Макрону: я не понял!
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Cruel Snake
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На зло недругам побеждает и собирает награды
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Sevuska
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Прекрасный год для Карима .
Но мог бы быть ещё прекраснее 😎
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corazón blanco
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Заслуженно, человек в 34 года выдал свой лучший сезон в карьере, блестяще провел плэй-офф Лиги чемпионов, привёл команду к победе в Ла Лиге, ну и как вишенка на торте получил Золотой Мяч.
+29
-7
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