Бензема признан спортсменом года во Франции по версии спортивных журналистов. Мбаппе занял 2-е место
Карим Бензема признан лучшим спортсменом 2022 года во Франции.
С 24 ноября по 31 декабря спортивные журналисты выбирали лучших французских спортсменов 2022 года в рамках премии UJSF. Награда была разыграна впервые, в голосовании приняли участие 3000 членов Союза спортивных журналистов Франции.
Среди мужчин лучшим спортсменом года признан Карим Бензема, выигравший с мадридским «Реалом» Ла Лигу и Лигу чемпионов и ставший обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года. Второе место занял нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Среди женщин первое место заняла теннисистка Каролин Гарсия, второй стала велосипедистка Полин Ферран-Прево.
Назло недругам Килиан Мбаппе становится лучшим бомбардиром ЧМ-2022, практически став чемпионом.
Назло недругам Антуан Гризманн прекрасно проводит чемпионат мира, тащит Атлетико.
Назло недругам Жиру становится лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.
Мбаппе больше заслужил быть спортсменом года, т.к. он провёл потрясающий год
Макрон-Макарон мог повлиять на такое решение,нечего было в зад Мбаппе лезть после финала. Киллиан так и так пушка.
Но мог бы быть ещё прекраснее 😎