Миранчук забил «Вероне» ударом в девятку из-за пределов штрафной. У хавбека 4 (3+1) очка в 10 матчах Серии А

забил третий гол за « ».

Полузащитник отличился на 64-й минуте матча против «Вероны» в 16-м туре Серии А, сравняв счет (1:1, второй тайм). Россиянин забил ударом в девятку из-за пределов штрафной площади.

Это третий мяч хавбека за туринский клуб. Ранее он забивал в матчах с «Миланом» (2:1) и «Монцей» (2:1). На его счету также 1 голевой пас в этом сезоне Серии А.

Миранчук проводит 10-ю игру в текущем розыгрыше чемпионата Италии. С его статистикой можно ознакомиться здесь.