Миранчук забил «Вероне» ударом в девятку из-за пределов штрафной. У хавбека 4 (3+1) очка в 10 матчах Серии А

Теги Торино серия А Италия Верона Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук забил третий гол за «Торино». 

Полузащитник отличился на 64-й минуте матча против «Вероны» в 16-м туре Серии А, сравняв счет (1:1, второй тайм). Россиянин забил ударом в девятку из-за пределов штрафной площади. 

Это третий мяч хавбека за туринский клуб. Ранее он забивал в матчах с «Миланом» (2:1) и «Монцей» (2:1). На его счету также 1 голевой пас в этом сезоне Серии А. 

Миранчук проводит 10-ю игру в текущем розыгрыше чемпионата Италии. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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32 комментария

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НАВАЛЬНЫЙ
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Они с Головиным устроили соревнование нам на радость
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Neodim
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Ответ Fauver
Леха, от души, пасиба за перформанс, которого мы ждали после окончания ЧМ. Все по делу.
пацан просто гол уложил, а ты сразу перформанс, перформанс...
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Артем Шелудков
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Эээ, а где скрины гола?
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Игорь Новиков
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Ответ Колбаскер тут
В отличие от тебя) ты его начал с очередного нытья в сторону власти
Ну а ты начал с вылизывания пятой точки власти.
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Alexandr Sokolov
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Ответ Dmitry Orlov
В Дагестан на свадьбу приедет?
шампанское откроет
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Kanonir152
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Гол красивый, но там не было девятки.
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Фут.Боль
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Ответ Alex1005
Завтра Кокорин выстрелит
Бутылочкой-другой Dom Pérignon!
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Russ Ivan
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Ответ Колбаскер тут
В отличие от тебя) ты его начал с очередного нытья в сторону власти
Он из прибалтийских вымиратов, у него другая власть...
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Фут.Боль
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Ответ Лучезарный
Претендент на самый заплюсованый комментарий )
Удалили) А так хорошо набирал)
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Фут.Боль
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Похоже, Леха нашел свою команду. Так держать.
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Лучезарный
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Ответ всёотлично
Комментарий удален модератором
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angry horse
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Миранчук и Головин очень радуют, так держать! 😎
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DimDimich36
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Хорошо наши в Европе год начали!
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Рашпель793
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Главное без травм и ему и Головину.
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nick-basil
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Миранчук жив! Красавец
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Dmitry Orlov
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Ответ Alex1005
Завтра Кокорин выстрелит
В Дагестан на свадьбу приедет?
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Слава Дробышевкий
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Не зря Юрий Палыч говорил: "Бери больше на себя, смелее будь"
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всёотлично
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Alex1005
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Ответ corazón blanco
Головин передал эстафету Миранчуку.
Завтра Кокорин выстрелит
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Дмитрий Караваев
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Ответ Колбаскер тут
В отличие от тебя) ты его начал с очередного нытья в сторону власти
Как он тебя еще не забанил. Я, например, этому персонажу не могу оставлять комментарии)
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Fauver
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Леха, от души, пасиба за перформанс, которого мы ждали после окончания ЧМ. Все по делу.
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Руслан Узденов
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А фотки будут? Очень жду. Видео не нужно. Спасибо.
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инок
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Давай Леша, забивай и дальше, удачи тебе в Торино!
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Колбаскер тут
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Ответ Игорь Новиков
Отлично начал год. Красивый гол.
В отличие от тебя) ты его начал с очередного нытья в сторону власти
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Камбоджа Иванов
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Юрий Палыч после видео Нобеля: "я же говорил чаще бей"
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