НБА. «Кливленд» примет «Финикс», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

Находящийся на подъеме «Кливленд» примет « », который проиграл три матча подряд. « » попытаются продлить свою победную серию в домашней встрече с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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