НБА. «Кливленд» примет «Финикс», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.
Находящийся на подъеме «Кливленд» примет «Финикс», который проиграл три матча подряд. «Лейкерс» попытаются продлить свою победную серию в домашней встрече с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 5 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 5 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 5 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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