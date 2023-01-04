НБА. «Кливленд» примет «Финикс», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 12 матчей.

Находящийся на подъеме «Кливленд» примет «Финикс», который проиграл три матча подряд. «Лейкерс» попытаются продлить свою победную серию в домашней встрече с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Мемфис
Дата проведения
5 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Кливленд – Финикс
Дата проведения
5 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Орландо – Оклахома-Сити
Дата проведения
5 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Индиана
Дата проведения
5 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Сан-Антонио
Дата проведения
5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Торонто – Милуоки
Дата проведения
5 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Бруклин
Дата проведения
5 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Хьюстон
Дата проведения
5 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Портленд
Дата проведения
5 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Детройт
Дата проведения
5 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Майами
Дата проведения
5 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Атланта
Дата проведения
5 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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