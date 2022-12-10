Роналду в слезах ушел в раздевалку сразу после вылета Португалии от Марокко

Нападающий Криштиану Роналду не сдержал слез после вылета с .

37-летний капитан в расстроенных чувствах направился в раздевалку сразу после финального свистка, не став ни поздравлять сборную с выходом в полуфинал турнира, ни утешать партнеров.

Роналду пять раз выступал на чемпионатах мира и лишь раз прошел дальше 1/4 финала. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: REUTERS, кадры трансляции «Матч ТВ»

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