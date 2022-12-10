Джорджина о Роналду в запасе на Марокко: «Сантуш ошибся. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире»

раскритиковала решение оставить в запасе на Марокко.

в 1/4 финала уступила (0:1). Роналду начал в запасе и вышел на поле на 51-й минуте.

«Сегодня твой друг и тренер принял неправильное решение. Тот друг, о котором ты говорил столько слов восхищения и уважения. Тот самый, который, выпустив тебя на поле, увидел, как все изменилось. Но было уже поздно.

Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, твое самое мощное оружие. Гораздо меньше стоит заступаться за того, кто этого не заслуживает. Жизнь дает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, а учимся. Мы восхищаемся тобой», – написала девушка Роналду в соцсетях.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ