Франция сыграет с Марокко во 2-м полуфинале ЧМ-2022. В 1-м встретятся Аргентина и Хорватия

сыграет с Марокко в полуфинале .

В 1/4 финала французы обыграли Англию (2:1).

на этой стадии обыграло Португалию (1:0).

Матч за право выйти в финал между Францией и Марокко пройдет 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В финале победитель полуфинала Марокко – Франция встретится с Аргентиной или Хорватией. Это полуфинал пройдет 13 декабря в 22:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ