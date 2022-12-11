Франция сыграет с Марокко во 2-м полуфинале ЧМ-2022. В 1-м встретятся Аргентина и Хорватия

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Сборная Франции сыграет с Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

В 1/4 финала французы обыграли Англию (2:1).

Марокко на этой стадии обыграло Португалию (1:0).

Матч за право выйти в финал между Францией и Марокко пройдет 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В финале победитель полуфинала Марокко – Франция встретится с Аргентиной или Хорватией. Это полуфинал пройдет 13 декабря в 22:00 по московскому времени.

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