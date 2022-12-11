«Не судья, а посмешище. Полный кошмар, отвратительно». Невилл об арбитре матча Англия – Франция

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Гари Невилл раскритиковал судейство в 1/4 финала ЧМ-2022 Англия – Франция (1:2).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

«Полный кошмар. Не судья, а посмешище.

Я не говорю, что Англия проиграла только из-за этого – люди скажут, что это оправдания – но он просто плохой судья, отвратительный», – сказал экс-защитник сборной Англии.

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