Финал Гран-при. Гиллес и Пуарье, Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон покажут произвольные танцы
10 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине танцевальные дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 21:40 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
3. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Вторая разминка
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,93
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 85,49
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,55
4. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 83,16
5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 80,75
6. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,50
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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