Финал Гран-при. Гиллес и Пуарье, Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон покажут произвольные танцы

10 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине танцевальные дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 21:40 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

3. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Вторая разминка

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

5. Мэдисон Чок – (США)

6. Пайпер Гиллес – (Канада)

Положение после ритм-танца

1. – Поль Пуарье (Канада) – 85,93

2. – Эван Бейтс (США) – 85,49

3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,55

4. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 83,16

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 80,75

6. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,50

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара