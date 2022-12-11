Кочетков во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 16 бросков «Айлендерс». У него 4 победы в последних 5 матчах

во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 16 бросков .

Вратарь «Каролины» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (3:0).

В его активе стало 6 побед в 11 играх сезона (4 из 5 поражений – в овертаймах) при 91,8% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,21.

При этом в последних 5 матчах Кочетков одержал 4 победы.