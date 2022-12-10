Защитник «Сибири» Мерфи выиграл конкурс на самый сильный бросок на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Защитник выиграл конкурс на самый сильный бросок на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

Канадец, представляющий дивизион Чернышева, бросил шайбу со скоростью 165,63 километра в час.

Второе место занял защитник (159,54 км/ч), третье – защитник СКА Александр Никишин (156,59 км/ч), четвертое – защитник ЦСКА Никита Нестеров (154,57 км/ч).

Рекорд был установлен Александром Рязанцевым в 2012 году – 183,67 км/ч.

«Знаете, это великолепно, очень крутая атмосфера, мы с ребятами веселимся вовсю. Здорово увидеть парней со всей лиги, все собираются вместе, чтобы хорошо провести время, это крутой опыт. Конкурс? Я никогда ничего подобного не делал. Немного нервничал в начале, но это было очень весело», – сказал Мерфи.