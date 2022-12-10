Дмитрий Губерниев: «Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия — европейская страна»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что России не стоит переходить под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

С таким предложением на олимпийском саммите выступил и.о. президента ОСА Рандхир Сингх.

«Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия — европейская страна.

Спасибо нашим азиатским друзьям и партнерам, но, мне кажется, прежде чем один раз отрезать, нужно семь раз отмерить. Как любителю спорта и журналисту мне было бы интересно, чтобы Россия вернулась в европейские институты и в мировые тоже.

С моей точки зрения, нам нужно восстанавливаться в европейских институтах, но спасибо Азии за предложение», – рассказал Губерниев.

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