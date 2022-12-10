Роналду 2-й раз подряд не попал в стартовый состав Португалии на ЧМ-2022. Со Швейцарией он вышел на 73-й

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Криштиану Роналду снова не попал в стартовый состав сборной Португалии.

37-летний экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не начнет с первых минут игру 1/4 финала против Марокко.

Таким образом, второй раз подряд Криштиану остался в запасе на матч ЧМ-2022. В 1/8 финала со Швейцарией (6:1) он вышел лишь на 73-й минуте.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Марокко – Португалия. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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