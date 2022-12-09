Финал Гран-при. Уно, Ямамото, Малинин, Миура, Грассль и Сато покажут произвольные программы

10 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине мужчины выступят с произвольными программами.

После короткой программы лидирует японский фигурист Шома Уно.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Шун Сато (Япония)

2. (США)

3. (Италия)

Вторая разминка

4. Као Миура (Япония)

5. Сота Ямамото (Япония)

6. Шома Уно (Япония)

Положение после короткой программы

1. (Япония) – 99,99

2. (Япония) – 94,86

3. Као Миура (Япония) – 87,07

4. Даниэль Грассль (Италия) – 80,40

5. Илья Малинин (США) – 80,10

6. Шун Сато (Япония) – 76,62

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара