Отаменди корчил рожи сборной Нидерландов после победы по пенальти, Ди Мария и Мак Аллистер тоже злорадствовали: «Это ответ тому, кто говорил что-то нам перед каждым ударом»

Игроки сборной издевались над футболистами Нидерландов после матча.

Аргентинцы в 1/4 финала прошли нидерландцев (2:2, по пенальти – 3:2).

Во время матча и даже по ходу серии пенальти у футболистов было множество стычек. После решающего удара с точки игроки аргентинской сборной из центра поля понеслись к форварду «Интера».

Однако сразу после гола, который вывел их в полуфинал чемпионата мира, аргентинцы эмоционально отпраздновали победу перед игроками Нидерландов, упавшими на газон.

Защитник Николас Отаменди корчил рожи сопернику, хавбеки и Алексис Мак Аллистер и защитник Гонсало Монтьель также злорадствовали.

«Я праздновал прямо перед ними, потому что был один игрок сборной Нидерландов (вероятно, , получивший карточку во время серии пенальти – прим. Sports.ru), который перед каждым нашим ударом подходил и что-то говорил нашему футболисту.

Картинка была вырвана из контекста, мы отпраздновали так в ответ на это», – объяснил такое празднование Отменди.

Фото: REUTERS/Paul Childs

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