Нападающий Криштиану Роналду догнал мирового рекордсмена по играм за сборные.

Игра с Марокко (0:1, второй тайм) в четвертьфинале стала для форварда 196-й за Португалию. Столько же, согласно данным ФИФА, лишь у одного футболиста в истории – Бадера Аль-Мутвы из .

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем рекорда малазийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

Роналду в 5 матчах от рекорда по играм за сборную. Пока впереди кувейтец, которого продвигали в «Ноттингем Форрест»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ