Брат-гей скончавшегося в Катаре американского журналиста заявил, что того убили

Брат-гей Гранта Уола озвучил спорную версию о смерти американского журналиста в Катаре.

Уол, работавший на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, также известный по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, скончался во время четвертьфинала – (2:2, по пенальти – 3:4).

Ему стало плохо в пресс-центре на стадионе «Лусаил». Спасти 48-летнего мужчину не смогли. Точные причины смерти пока не названы.

Напомним, что Уола из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре перед матчем США – Уэльс (1:1) – у него отобрали телефон и требовали снять футболку, потом перед ним извинились и пустили на игру.

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола», – написал Эрик.

«Я гей. И я причина, по которой он надел радужную футболку на чемпионате мира. Мой брат был здоров. Он говорил, что получал угрозы.

Не верю, что мой брат просто умер. Уверен, его убили. Я прошу любой помощи», – добавил брат Гранта.