Кейн забил 53 гола за Англию и повторил рекорд Руни, проведя на 40 игр меньше

Нападающий Харри Кейн повторил рекорд по голам за сборную .

Форвард, представляющий , реализовал пенальти в матче 1/4 финала с Францией (1:1, второй тайм).

Теперь на счету Кейна 53 мяча за национальную команду за 80 матчей. Столько же у , который провел на 40 игр больше.

Подробно со статистикой 29-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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