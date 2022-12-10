Кейн забил 53 гола за Англию и повторил рекорд Руни, проведя на 40 игр меньше

Теги Уэйн Руни Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Тоттенхэм рекорды ЧМ-2022 Харри Кейн Футбол

Нападающий Харри Кейн повторил рекорд по голам за сборную Англии.

Форвард, представляющий «Тоттенхэм», реализовал пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией (1:1, второй тайм).

Теперь на счету Кейна 53 мяча за национальную команду за 80 матчей. Столько же у Уэйна Руни, который провел на 40 игр больше.

Подробно со статистикой 29-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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