Анкалаев против Блаховича, Пимблетт – Гордон и другие бои на UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится UFC 282.

В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между (17-1) и (29-9).

Основной кард UFC 282:

(19-3) – Джаред Гордон (18-5);

Сантьяго Понзиниббио (29-6) – Алекс Мороно (22-7);

(18-1-4) – Дрикус Дю Плесси (16-2);

Брайс Митчелл (15-0) – (12-0).

UFC 282 начнется в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует около 6:00, а бой Анкалаева и Блаховича – не ранее 7:30. Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч!».

Взвешивание UFC 282: Блахович легче Анкалаева и другие результаты

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца