Анкалаев против Блаховича, Пимблетт – Гордон и другие бои на UFC 282

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Даррен Тилл Ян Блахович Магомед Анкалаев Брайс Митчелл Пэдди Пимблетт Илия Топурия UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится UFC 282.

В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (17-1) и Яном Блаховичем (29-9).

Основной кард UFC 282:

Пэдди Пимблетт (19-3) – Джаред Гордон (18-5);

Сантьяго Понзиниббио (29-6) – Алекс Мороно (22-7);

Даррен Тилл (18-1-4) – Дрикус Дю Плесси (16-2);

Брайс Митчелл (15-0) – Илия Топурия (12-0).

UFC 282 начнется в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует около 6:00, а бой Анкалаева и Блаховича – не ранее 7:30. Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч!».

Взвешивание UFC 282: Блахович легче Анкалаева и другие результаты

Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца

 

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