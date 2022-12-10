Анкалаев против Блаховича, Пимблетт – Гордон и другие бои на UFC 282
В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится UFC 282.
В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (17-1) и Яном Блаховичем (29-9).
Основной кард UFC 282:
Пэдди Пимблетт (19-3) – Джаред Гордон (18-5);
Сантьяго Понзиниббио (29-6) – Алекс Мороно (22-7);
Даррен Тилл (18-1-4) – Дрикус Дю Плесси (16-2);
Брайс Митчелл (15-0) – Илия Топурия (12-0).
UFC 282 начнется в 2:00 по московскому времени. Основной кард стартует около 6:00, а бой Анкалаева и Блаховича – не ранее 7:30. Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч!».
Взвешивание UFC 282: Блахович легче Анкалаева и другие результаты
Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца
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