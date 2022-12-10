Роналду нанес 1 удар по воротам Марокко, отыграв около 50 минут. Буну не пропустил в ближний угол

нанес 1 удар по воротам Марокко в 1/4 финала .

проиграла со счетом 0:1. 37-летний форвард вышел на замену на 51-й минуте и отыграл около 50 минут с учетом добавленного времени.

На 91-й минуте Роналду пробил в ближний угол ворот , но голкипер марокканцев справился с ударом.

22 матча на ЧМ, 8 голов, пара уникальных достижений – все это Роналду обменял бы на трофей

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ