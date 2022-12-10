Роналду нанес 1 удар по воротам Марокко, отыграв около 50 минут. Буну не пропустил в ближний угол
Криштиану Роналду нанес 1 удар по воротам Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.
Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1. 37-летний форвард вышел на замену на 51-й минуте и отыграл около 50 минут с учетом добавленного времени.
На 91-й минуте Роналду пробил в ближний угол ворот Яссина Буну, но голкипер марокканцев справился с ударом.
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