Роналду нанес 1 удар по воротам Марокко, отыграв около 50 минут. Буну не пропустил в ближний угол

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Криштиану Роналду нанес 1 удар по воротам Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1. 37-летний форвард вышел на замену на 51-й минуте и отыграл около 50 минут с учетом добавленного времени.

На 91-й минуте Роналду пробил в ближний угол ворот Яссина Буну, но голкипер марокканцев справился с ударом.

22 матча на ЧМ, 8 голов, пара уникальных достижений – все это Роналду обменял бы на трофей

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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