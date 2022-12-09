Кубок России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Еремин – 2-м, Вьюхин – 3-м, Серохвостов – 4-м, Халили – 7-м
10 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
Кубок России-2022/23 по биатлону
3-й этап
Тюмень
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 9.00 по московскому времени, прямые трансляции – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»
Старт-лист
2. Роман Еремин – 7,0
3. Андрей Вьюхин – 11,0
4. Даниил Серохвостов – 20,0
5. Антон Смольский (Беларусь) – 25,0
6. Александр Поварницын – 36,0
7. Карим Халили – 42,0
8. Максим Цветков – 42,0
9. Максим Воробей (Беларусь) – 43,0
10. Евгений Сидоров – 48,0
11. Никита Поршнев – 52,0
12. Алексей Корнев – 58,0...
21. Евгений Гараничев – 1.30,0...
23. Антон Бабиков – 1.45,0...
27. Александр Логинов – 1.47,0...
46. Матвей Елисеев – 2.48,0
Комментарии