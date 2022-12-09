Кубок России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Еремин – 2-м, Вьюхин – 3-м, Серохвостов – 4-м, Халили – 7-м

10 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 9.00 по московскому времени, прямые трансляции – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»

Старт-лист

1.

2. – 7,0

3. – 11,0

4. – 20,0

5. (Беларусь) – 25,0

6. – 36,0

7. – 42,0

8. – 42,0

9. (Беларусь) – 43,0

10. – 48,0

11. – 52,0

12. Алексей Корнев – 58,0...

21. – 1.30,0...

23. – 1.45,0...

27. – 1.47,0...

46. – 2.48,0