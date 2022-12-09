Кубок России. Гонка преследования. Латыпов стартует первым, Еремин – 2-м, Вьюхин – 3-м, Серохвостов – 4-м, Халили – 7-м

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10 декабря в Тюмени на третьем этапе Кубка России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Кубок России-2022/23 по биатлону

3-й этап

Тюмень

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 9.00 по московскому времени, прямые трансляции – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета»

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Роман Еремин – 7,0

3. Андрей Вьюхин – 11,0

4. Даниил Серохвостов – 20,0

5. Антон Смольский (Беларусь) – 25,0

6. Александр Поварницын – 36,0

7. Карим Халили – 42,0

8. Максим Цветков – 42,0

9. Максим Воробей (Беларусь) – 43,0

10. Евгений Сидоров – 48,0

11. Никита Поршнев – 52,0

12. Алексей Корнев – 58,0...

21. Евгений Гараничев – 1.30,0...

23. Антон Бабиков – 1.45,0...

27. Александр Логинов – 1.47,0...

46. Матвей Елисеев – 2.48,0

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