Лыжи. Кубок России. Устюгов, Большунов, Ретивых, Терентьев, Мальцев пробегут спринт свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Глеб Ретивых Кубок России Сергей Устюгов Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Денис Филимонов Лыжи

10 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет мужской спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Чусовой

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – в 9:30, финалов – в 11:10 по московскому времени.

Квалификация

Старт-лист

30. Сергей Устюгов

33. Сергей Ардашев

34. Александр Большунов

36. Глеб Ретивых

37. Артем Мальцев

38. Александр Терентьев

39. Денис Спицов

41. Илья Порошкин

45. Иван Якимушкин

48. Илья Семиков

51. Денис Филимонов

56. Андрей Мельниченко

57. Алексай Червоткин

Расписание третьего этапа Кубка России по лыжам в Чусовом

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