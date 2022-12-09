Лыжи. Кубок России. Устюгов, Большунов, Ретивых, Терентьев, Мальцев пробегут спринт свободным стилем

10 декабря на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет мужской спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Чусовой

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – в 9:30, финалов – в 11:10 по московскому времени.

Квалификация

Старт-лист

30. Сергей Устюгов

33. Сергей Ардашев

34. Александр Большунов

36. Глеб Ретивых

37. Артем Мальцев

38. Александр Терентьев

39. Денис Спицов

41. Илья Порошкин

45. Иван Якимушкин

48. Илья Семиков

51. Денис Филимонов

56. Андрей Мельниченко

57. Алексай Червоткин

Расписание третьего этапа Кубка России по лыжам в Чусовом