Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ

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Николай Голдобин выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

В этом году конкурс «Эффектный буллит» был разделен на две части – хоккейное мастерство и шоу.

В первой части победу одержал форвард «Барыса» Джереми Бракко. 

Победу в шоу-буллитах по итогам голосования болельщиков (30% голосов) одержал Николай Голдобин («Металлург»), который смастерил себе шайбу на магните.

Исполнять бросок он вышел в очках главного тренера магнитогорцев Ильи Воробьева, возглавляющего команду дивизиона Харламова. 

«Буллит придумали мои ребята из Магнитогорска. С очками – это наша с Ильей Петровичем импровизация. Там плюс, наверное, чуть-чуть глаза болят (смеется). Первый раз на Матче Звезд, кайфую – это только начало, заряжены на победу», – сказал Голдобин. 

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