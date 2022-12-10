Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ
Николай Голдобин выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.
В этом году конкурс «Эффектный буллит» был разделен на две части – хоккейное мастерство и шоу.
В первой части победу одержал форвард «Барыса» Джереми Бракко.
Победу в шоу-буллитах по итогам голосования болельщиков (30% голосов) одержал Николай Голдобин («Металлург»), который смастерил себе шайбу на магните.
Исполнять бросок он вышел в очках главного тренера магнитогорцев Ильи Воробьева, возглавляющего команду дивизиона Харламова.
«Буллит придумали мои ребята из Магнитогорска. С очками – это наша с Ильей Петровичем импровизация. Там плюс, наверное, чуть-чуть глаза болят (смеется). Первый раз на Матче Звезд, кайфую – это только начало, заряжены на победу», – сказал Голдобин.
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