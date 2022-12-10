Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ

выиграл конкурс шоу-буллитов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

В этом году конкурс «Эффектный буллит» был разделен на две части – хоккейное мастерство и шоу.

В первой части победу одержал форвард «Барыса» Джереми Бракко.

Победу в шоу-буллитах по итогам голосования болельщиков (30% голосов) одержал Николай Голдобин ( ), который смастерил себе шайбу на магните.

Исполнять бросок он вышел в очках главного тренера магнитогорцев , возглавляющего команду дивизиона Харламова.

«Буллит придумали мои ребята из Магнитогорска. С очками – это наша с Ильей Петровичем импровизация. Там плюс, наверное, чуть-чуть глаза болят (смеется). Первый раз на Матче Звезд, кайфую – это только начало, заряжены на победу», – сказал Голдобин.