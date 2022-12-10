Ван Гал покидает сборную Нидерландов: «Я чудесно провел время. Безумно больно вылетать вот так»

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Луи ван Гал покидает сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022.

В матче 1/4 финала нидерландцы проиграли Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4).

«Я не останусь главным тренером, я согласился только на этот период. Так что это был мой последний матч.

Я чудесно провел время. Безумно больно вылетать вот так, особенно с учетом того, что я сделал все возможное, чтобы предотвратить это», – заявил 71-летний тренер.

Еще в апреле стало известно, что главным тренером сборной Нидерландов на период с 1 января 2023 года назначен Роналд Куман.

Ван Гал год готовился к серии пенальти, нанял волейбольного тренера для вратарей – и все равно проиграл. Стоп, волейбольный тренер?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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