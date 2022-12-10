Финал Гран-при. Сакамото, Михара, Хендрикс, Ватанабе, Левито и Ким Йе Лим выступят с произвольными программами
10 декабря в финале Гран-при в итальянском Турине женщины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японская фигуристка Каори Сакамото.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 23.00 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Ким Йе Лим (Южная Корея)
2. Изабо Левито (США)
3. Ринка Ватанабе (Япония)
Вторая разминка
4. Луна Хендрикс (Бельгия)
5. Маи Михара (Япония)
6. Каори Сакамото (Япония)
Положение после короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 75,86
2. Маи Михара (Япония) – 74,58
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,24
4. Ринка Ватанабе (Япония) – 72,58
5. Изабо Левито (США) – 69,26
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 61,55
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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