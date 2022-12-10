Кейн с пенальти пробил выше ворот на 84-й минуте игры с Францией. Англия уступает 1:2
Форвард Харри Кейн не реализовал пенальти в матче Англии с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.
На 80-й минуте защитник Тео Эрнандес сбил хавбека Мэйсона Маунта в штрафной. Игра продолжилась, но затем судья Вилтон Сампайо, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, назначил одиннадцатиметровый.
Кейн, уже забивший с точки на 54-й минуте, вновь исполнил удар при счете 1:2. На этот раз мяч прошел выше ворот.
Англия – Франция. 1:2 – Жиру вывел Францию вперед, Кейн запорол пенальти! Онлайн-трансляция
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