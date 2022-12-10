Сантуш о Роналду в запасе: «Не жалею. Он великий, но я обязан выбирать умом, а не сердцем»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не жалеет о выборе состава.
Европейская команда уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022. Капитан Криштиану Роналду начал игру в запасе и вышел на 51-й минуте.
«Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии (6:1).
Криштиану – великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Никаких сожалений.
Я бы не стал ничего менять. Я не могу полагаться на сердце, принимая решения насчет команды.
Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан делать выбор умом, а не сердцем. Это не значит, что Роналду больше не сильный игрок», – сказал Сантуш.
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