Российские танцоры и одержали победу на Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.

В ритм-танце они набрали 81,88 балла, в произвольном – 135,38. Оценка за произвольный уступает всего 1,71 балла мировому рекорду французов и (137,09).

Оценка за компоненты в произвольном танце на турнире в Тольятти умножалась на коэффициент 2,4 вместо положенного 2.

При этом во время исполнения произвольного танца Худайбердиева сорвала элемент – потеряла равновесие на твиззлах и оперлась рукой об лед. Судьи отминусовали элемент на 1,6 балла, но оставили Худайбердиевой третий уровень.

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?