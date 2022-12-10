Худайбердиева и Базин получили за произвольный танец 135,38 балла на турнире «Жигули», хотя сорвали элемент. Мировой рекорд больше на 1,71

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Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу на Всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти.

В ритм-танце они набрали 81,88 балла, в произвольном – 135,38. Оценка за произвольный уступает всего 1,71 балла мировому рекорду французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (137,09).

Оценка за компоненты в произвольном танце на турнире в Тольятти умножалась на коэффициент 2,4 вместо положенного 2.

При этом во время исполнения произвольного танца Худайбердиева сорвала элемент – потеряла равновесие на твиззлах и оперлась рукой об лед. Судьи отминусовали элемент на 1,6 балла, но оставили Худайбердиевой третий уровень.

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