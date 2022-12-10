ФИФА открыла дело и против Нидерландов. Их обвиняют в нарушении одной статьи, Аргентину – двух
ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Нидерландов.
Вчера Аргентина прошла Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, по пенальти – 4:3).
Ранее стало известно о деле против Аргентинской ассоциации футбола (AFA) за слова Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса в адрес судьи Антонио Матеу Лаоса и поведение игроков во время матча.
Но если в случае с AFA дело открыли по двум статьям, то Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) могут наказать по одной статье.
Обе стороны обвиняются в нарушении статьи 12 кодекса ФИФА, которая касается ненадлежащего поведения игроков и официальных лиц.
AFA также обвиняется в нарушении статьи 16 – там речь идет о безопасности при проведении матчей.
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