Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях американского фигуриста Ильи Малинина.

Сегодня 18-летний Малинин стал третьим в финале Гран-при. В произвольной программе он исполнил четверной аксель и еще четыре четверных прыжка.

«Это очень хорошо, новый шаг в освоении четверных прыжков.

Не жалко ли, что он выступает не за Россию? Жалко у пчелки в жопке. Надо было раньше думать», — сказала Тарасова.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов