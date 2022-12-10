Татьяна Тарасова: «Не жалко ли, что Малинин выступает не за Россию? Жалко у пчелки в жопке»

Теги Татьяна Тарасова Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США мужское катание Спорт-Экспресс Илья Малинин Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях американского фигуриста Ильи Малинина. 

Сегодня 18-летний Малинин стал третьим в финале Гран-при. В произвольной программе он исполнил четверной аксель и еще четыре четверных прыжка.  

«Это очень хорошо, новый шаг в освоении четверных прыжков.

Не жалко ли, что он выступает не за Россию? Жалко у пчелки в жопке. Надо было раньше думать», — сказала Тарасова.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные