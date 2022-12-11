Анкалаев не смог победить Блаховича: судьи на UFC 282 назначили ничью
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого прошел поединок за вакантный титул в полутяжелом весе.
Пояс оспаривали бывший чемпион Ян Блахович (29-9-1) и Магомед Анкалаев (17-1-1).
По итогам поединка раздельным решением судей была назначена ничья (48-47, 48-46, 47-47).
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