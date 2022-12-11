Анкалаев не смог победить Блаховича: судьи на UFC 282 назначили ничью

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир 282, в главном событии которого прошел поединок за вакантный титул в полутяжелом весе.

Пояс оспаривали бывший чемпион (29-9-1) и (17-1-1).

По итогам поединка раздельным решением судей была назначена ничья (48-47, 48-46, 47-47).

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