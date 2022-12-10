Евгений Плющенко просит почти 80 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на шоу «Союз чемпионов».

просит почти 80 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на шоу «Союз чемпионов».

Об этом говорится на сайте фонда.

Общая стоимость проекта – 150 млн. Шоу пройдет в семи городах.

Летом Плющенко уже получил грант на 50 млн рублей от Фонда культурных инициатив на проведение «Союза чемпионов».

«Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта и музыки, носит социальный и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта – фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов.

Также значительная часть шоу посвящена великой музыкальной истории России – выступления будут под музыку российских композиторов Чайковского, Мусоргского и др.

России есть чем гордиться, в ледовом шоу объединятся таланты россиян из разных сфер – танцы на льду, музыка, исполнительское мастерство. Все вместе создаст уверенность у зрителей в том, что Россия – Родина многих великих талантов из разных направлений искусства. Выступления в рамках шоу будут являться частью патриотического воспитания, также параллельно показывая на примерах выступающих, как с помощью труда и развития таланта можно достичь больших высот в любой сфере.

Большая часть билетов на шоу распространяется среди социально незащищенных слоев населения, тем самым создаются условия для формирования у них уверенности в том, что Россия – страна возможностей.

Также через выступления будут транслироваться традиционные духовно-нравственные ценности, в числе которых, согласно Указу Президента №809 от 9.11.2022, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений.

Все эти ценности находят отражение в ледовом шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко. Также шоу направлено на популяризацию массового спорта для поддержания здоровья нации.

Приобщение детей к танцам на льду пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, эстетические, нравственные убеждения, позволяет им правильно осмыслить свое отношение к окружающему миру», – говорится в обосновании проекта.

В этом году в шоу выступали Александра Трусова, Алена Косторная, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин и другие.

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